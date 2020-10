Da quando in Lego hanno deciso di aprire il portale Lego Ideas, sul quale gli appassionati costruttori di tutto il mondo possono caricare le proprie proposte da far votare e magari produrre all’azienda tedesca, si è registrata una vera e propria esplosione di set di tutti i tipi. Spesso e volentieri a tema automobilistico.

Un mondo amato dall’utente Lumik, ideatore di una proposta dedicata alla Lancia Delta Integrale con l’immortale livrea Martini Racing, riprodotta nel dettaglio e ora in fase di votazione. Se dovesse raggiungere i 10.000 "like" verrà presa in considerazione da Lego e potrebbe essere prodotta in serie.

Fedele all’originale

Composta da ben 2.584 pezzi la Lancia Delta Integrale ricostruita in Lego non riprende solo le forme, con tanto di cerchi bianchi e i colori che l’hanno vista trionfare nel mondo del Rally, ma ne ripropone con fedeltà anche l’impostazione tecnica, non facendosi mancare (quasi) nulla.

Sospensioni funzionanti, ruote anteriori sterzanti, volante regolabile in altezza, luci anteriori e posteriori funzionanti, leva del cambio funzionante e trazione integrale inseribile, differenziale anteriore. In più, come scritto dal suo ideatore, bastano poche modifiche per ottenere al posto della Lancia Delta Integrale o una Lancia Beta oppure la Lancia Delta S4, uno dei "mostri" del Gruppo B.

Vota e fai votare

Come spiegato all’inizio il set Lego dedicato alla Lancia Delta Integrale è solo una proposta caricata sul portale Lego Ideas, dove potete votare (previa iscrizione gratuita) per aiutarlo a raggiungere quota 10.000 voti (attualmente ne ha 3.285 e rimangono 478 per votare) ed essere quindi preso in considerazione dall’azienda per un’eventuale commercializzazione.

Se poi avete tempo potete esplorare tutto il portale, magari limitandovi alla già vastissima sezione dedicata alle auto, per cercare le proposte che più vi piacciono e aiutarle a raggiungere il traguardo dei 10.000 voti.