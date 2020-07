RM Sotheby’s, colosso delle aste automobilistiche e non solo, apre un’altra delle sue auction, rigorosamente online (a causa dell’emergenza Coronavirus) con un nome più che evocativo, Open Roads - the European Summer Auction. Un’asta partita martedì 14 luglio e destinata a chiudersi il 22 dello stesso mese.

I lotti in vendita sono molto interessanti e in mezzo a gioielli come Ferrari 365 GT4, Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, Alfa Romeo Montreal, Lamborghini Diablo SV e tantissime altre, spunta anche quella che è forse l’auto da rally più amata dagli italiani (e non solo): Lancia Delta S4 Rally del 1985, vestita con l’ormai leggendaria livrea Martini.

Un curriculum da star

Telaio numero 207 e un palmares di tutto rispetto, conferiscono a questa vecchia gloria dell’automobilismo sportivo un’aria a dir poco affascinante. La carriera della Delta S4 all’asta inizia nel 1985 – ultimo round del Campionato Mondiale Rally – sul tracciato del Lombard RAC Rally, guidata dai finlandesi Markku Alen e Ilkka Kivimäki con i colori del Team Lancia Martini. 880 km di gara, conclusi con un ottimo secondo posto assoluto, a soli 60 secondi dal gradino più alto del podio.

L’anno successivo la Lancia Delta S4 cambia casacca passando al team Jolly Club e prende parte al Campionato Europeo Rally, sempre indossando i colori della Martini, con al volante i mitici Fabrizio Tabaton e Luciano Tedeschini. In occasione del rally di Grecia la S4 si veste con la livrea della Scuderia Grifone, col nero e oro della Esso, e conquista il primo posto in classifica.

Pilotata poi da Gian Battista Rosella, la Delta con telaio 207 termina gli ultimi due anni della sua carriera nel Campionato Europeo Autocross.

Numeri da capogiro

Trazione integrale, motore sovralimentato con compressore volumetrico, ben 550 CV per la versione del 1985: impossibile non restare a bocca aperta di fronte ad una portabandiera del leggendario Gruppo B.

Secondo gli esperti il valore della S4 Rally si aggira tra 875.000 e 1.100.000 euro, con base d’asta di 450.000 euro, e potrebbe così superare i 1.040.000 euro sborsati l'anno scorso per una S4 Stradale.

Comunque andrà il fortunato vincitore avrà l’onore di portarsi in garage il sogno di ogni appassionato. Una cifra per pochi eletti, ma quando si parla di leggende, si sa, il valore monetario non ha poi tanta importanza.