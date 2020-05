Sul sito di RM Sotheby's è comparsa una perla capace di far strappare i capelli a tutti gli appassionati del genere. Non solo per la bellezza e per le sue condizioni pari al nuovo, ma soprattutto per il prezzo, visto che la cifra è fuori dalla portata dei comuni mortali.

Si tratta di una Lancia Delta HF Integrale Evo 2 del 1993 con una quotazione stimata tra i 90.000 e i 140.000 euro. Sembra assai chiaro che il prezzo finale sarà sopra i 100.000 euro, ma altrettanto interessante sarà vedere se si supererà anche il secondo valore.

Come uscita di fabbrica

Non è una novità sentire questi prezzi per auto del genere e tra le particolarità di questo "Deltone" c'è il color Giallo Ginestra con cui pochissimi esemplari sono state rifiniti per il mercato europeo (220 in tutto).

Si tratta dell'ultima versione prestazionale omologata per quanto riguarda il primo capitolo di Lancia Delta, prodotta e venduta fino al 1993. Sotto il cofano batte il 2,0 litri più potente visto su questa sportiva, con ben 215 CV e 310 Nm di coppia.

Rivista da cima a fondo

Questo esemplare, nonostante i molti chilometri, ha subito un trattamento di restauro totale. Tra gli elementi rivisti in toto ci sono: motore, sospensioni con nuove molle, ammortizzatori e assetto, oltre alle varie riparazioni del caso.

Il costo totale degli interventi è di 25.000 euro. A seguito di questi l'auto ha percorso circa 2.000 km su un totale di quasi 87.000 registrati sull'odometro. Anche gli interni non hanno un graffio e sono rivestiti in Alcantara nera, inoltre non mancano accessori originali come l'autoradio. Pronti a fare la vostra offerta?