La Lancia Hyena di Zagato è una rarissima coupé costruita a mano dal famoso carrozziere italiano ed è basata su una delle sportive compatte più famose di sempre, la Lancia Delta Integrale.

Questa vettura unica è il risultato di un appassionato, Paul Koot, che ha guidato la produzione di questa speciale coupé. Oggi c'è la possibilità di portarsela a casa con un'offerta alla prossima asta online di RM Sotheby's. Se il vostro libretto degli assegni ve lo permette, quindi, buona fortuna.

Quasi estinta

Dovete sapere che al mondo ci sono solo 24 Lancia Hyena in totale ed è un peccato perché questa coupé unica è una delle auto più originali mai realizzate. Si tratta infatti di un modello con carrozzeria e dettagli interni completamente in fibra di carbonio e costruita a mano dagli artigiani di Zagato.

Se poi prendiamo in considerazione il pedigree dei rally della Lancia Delta Integrale su cui si basa la Hyena, abbiamo un pacchetto pronto a mettere in imbarazzo un sacco di auto di fascia superiore. Aggiungiamo, poi, la produzione limitata e avremmo un modello da collezione destinato ad acquistare ancora più valore nel tempo.

Tocchi magici

La costruzione e gli interni in fibra di carbonio, ad esempio, arrivarono molto tempo prima che le case automobilistiche rifinissero le proprie sportive con questo materiale. Inoltre, in questo caso, la fibra di carbonio non ha solo funzione estetica. La Hyena, infatti, pesa 190 kg in meno rispetto a una Delta Integrale.

Se si aggiungono i 250 CV (40 in più rispetto al motore di serie) o i 300 della versione più potente, è chiaro come la Hyena diventi un'auto piuttosto interessante anche sotto il profilo delle performance.