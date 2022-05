La Ferrari F40 è uno dei modelli più iconici usciti da Maranello ed è opinione diffusa che meriterebbe statue e vie intitolate a suo nome, come gli eroi nazionali.

C'è chi ha deciso di tributare il giusto omaggio alla supercar di Maranello a modo suo, come Lego che per la prima volta ha ricostruito un'auto del cavallino rampante a grandezza naturale per farla diventare una delle attrazioni principali del suo parco a tema californiano.

Un lavoro "pesante"

Se la vera Ferrari F40 negli Anni '80 e '90 ha rappresentato una delle più alte espressioni dell'artigianato della Motor Valley la sua riproduzione in scala 1:1 con i mattoncini danesi non è stata da meno: sono serviti 358.000 blocks per completare l'opera in oltre 1.800 ore di lavoro che ha impegnato un team di costruttori e progettisti che hanno progettato il modello. Le dimensioni rendono l'idea dello sforzo: la Ferrari F40 Lego è lunga 4,3 metri; larga 1,8 e alta 1,2 metri con un passo di quasi 2 metri e mezzo. Il peso è di 1.361 chili, perché anche gli interni sono stati sapientemente ricostruiti in mattoncini.

Dove vederla

I Lego-maniacs di tutto il mondo potranno ammirare la Ferrari F40 in una nuova area tematica di Legoland California, a Carlsbad, non lontano da San Diego. La nuova costruzione sarà infatti l'attrazione principale del Lego Ferrari Build and Race, un garage vero e proprio per gli amanti dei motori e dei modellini in mattoncini che dal prossimo 12 maggio darà l'opportunità ai visitatori di costruire la propria Ferrari (non certo in scala 1:1) e poi farla scendere in un pista virtuale dove gareggiare con altri utenti.