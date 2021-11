Creare il proprio modellino Lego Ferrari e farlo correre in pista. Non è un sogno ma quello che succederà a breve nel parco divertimenti Legoland, in California. E' infatti in costruzione la nuova attrazione interattiva, realizzata da Lego in collaborazione con Ferrari, che permetterà ai visitatori (di tutte le età) di costruire in prima persona i propri modellini e farli correre digitalmente in un tracciato virtuale sfidandosi per il giro più veloce.

Esperienza pratica e digitale

La Ferrari “Build & Race”, questo il nome dato al progetto, sarà suddivisa in tre diverse aree. Inizialmente i bambini (e gli adulti) riceveranno il benvenuto dai membri della squadra del box Lego che darà loro l’opportunità di sedersi su un modello di F40 a mattoncini di dimensioni reali e di farsi fotografare a bordo dell’auto.

Gli ospiti potranno quindi creare il proprio modellino Lego Ferrari da fare correre in tre differenti piste: una di prova, una di agilità e un’altra di velocità.

La sfida finale consentirà di trasformare i propri modellini in auto da corsa Ferrari digitali che potranno essere personalizzate ulteriormente e fatte competere in maniera virtuale. Le riproduzioni correranno su una pista Lego ispirata al tracciato reale di Fiorano, il circuito che Ferrari utilizza per lo sviluppo e le prove dei modelli stradali e da competizione.

Pensate per tutte le età

La nuova attrazione verrà inaugurata nella prossima primavera, dando la possibilità ai bambini "un po' cresciuti" e ai più piccoli di sperimentare, con le proprie mani, la passione per le auto e per il marchio Ferrari.

Secondo i vertici dell'azienda l'attrazione Build and Race è stata progettata per "coinvolgere sia gli appassionati di Ferrari che quelli Lego di tutte le età, in linea con la volontà del brand di raggiungere anche i suoi fan più giovani".

Ricordiamo che il marchio produttore di mattoncini più famoso al mondo e Ferrari avevano collaborato ad inizio anno per realizzare un set Lego Technic dedicato alla 488 GTE.