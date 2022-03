Se siete appassionati di auto e di Lego, allora i modellini sicuramente non mancheranno a casa vostra. Fra i set disponibili c'è quello della Bugatti Chiron da 3.599 pezzi, in scala 1:8 e che chiunque può fare suo come pezzo da collezione. Ma che succede se si pensa più in grande? Esiste un modellino Lego ufficiale in scala 1:1?

Effettivamente la risposta è affermativa. Questo "modellino" esiste e si basa sulla Bugatti Chiron real-size, ma al suo arrivo nel 2018 ha fatto di più e ha battuto i record: è ufficialmente l'auto più grande mossa interamente da motori Lego Technic. E' lunga 4,34 metri, pesa 1,5 tonnellate, ha 2.304 Functional Motors e, grazie a 5,3 CV per 92 Nm di coppia, può raggiungere i 20 km/h.

Collaudata come una vera Bugatti

L'intero progetto, dall'idea alla realizzazione, ha richiesto un totale di oltre 13.000 ore di lavoro. E c'è una buona ragione: la Bugatti Chiron in Lego è identica in tutto e per tutto all'originale, con tanto di spoiler posteriore a scomparsa funzionante e fanaleria con giochi di luce.

Il risultato è un peso di 1,5 tonnellate per un totale di oltre un milione di mattoncini di 340 tipologie diverse. E per non farsi mancare nulla, non è stata usata neanche una goccia di colla fra i pezzi.

Il motore da solo contiene oltre 8.300 parti distinte, di cui circa 2.300 sono Power Function Motors, mentre il resto sono ingranaggi e assi di trasmissione. La potenza teorica è di 5,3 CV mentre la coppia stimata è di 92 Nm. Quanto basta per toccare la velocità di 20 km/h.

Se pensate che anche quest'ultimo dato sia una stima, dovrete ricredervi: dopo la costruzione, la Bugatti Chiron Lego è stata portata direttamente sulla pista di Ehra-Lessien vicino a Wolfsburg, in Germania, luogo in cui la stessa Bugatti collauda le proprie vetture. Proprio qui, con alla guida il pilota ufficiale di Bugatti Andy Wallace, l'auto ha effettivamente raggiunto i 20 km/h.

E c'è di più, perché appena iniziata la prova su strada la Chiron Lego ha percorso pochi metri prima di fermarsi per un guasto. Era logico pensare che qualche mattoncino nel motore avesse ceduto, nonostante durante i test fossero risultati migliori anche della fibra di carbonio o del kevlar.

Rimosso il cofano in Lego, venne fuori che il problema riguardava la catena in acciaio inceppata, mentre ogni singola parte in Lego era ancora al suo posto, funzionante e senza alcun problema. Risolto il guasto alla catena la Chiron è ripartita, stavolta con successo in una corsa fino alla velocità massima.

Sette record battuti

La Bugatti Chiron Lego Technic non è entrata a far parte del Guinness World Record "solo" come auto più grande mossa da motori Functional, perché in realtà è il vero e proprio fiore all'occhiello dell'azienda danese di mattoncini grazie a ben 7 record battuti:

Primo modello in scala 1:1 semovente realizzato in Lego Technic

Primo modello Lego Technic complesso realizzato senza l'uso di collanti

Primo modello Lego Technic di grandi dimensioni mosso da motori Technic Functional Motors

Primo modello di grandi dimensioni ad utilizzare effettivamente elementi Lego technic

Primo modello a utilizzare i nuovi mattoncini trasparenti Technic per le luci

Primo modello a utilizzare elementi portanti realizzati in Lego Technic