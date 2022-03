Spesso Mansory si è resa protagonista di tuning fuori dagli schemi. Per alcuni modelli, il tuner tedesco si fa prendere troppo la mano, stravolgendo totalmente le linee e il design originali, con body kit estremamente appariscenti ed estremi.

Altre volte, invece, preferisce apportare solo qualche piccola modifica attraverso dei cosiddetti “Soft Kit”. È questo il caso delle Ferrari Roma e F8 Tributo, per le quali Mansory ha preparato uno speciale kit carrozzeria e un corposo potenziamento al motore.

La Roma che non ti aspetti

Per quanto sia “Soft” il kit di Mansory, il cambiamento di personalità è evidente soprattutto sulla Ferrari Roma. La gran turismo V8 di Maranello si arrichisce di splitter, minigonne, specchietti e diffusore in fibra di carbonio. Il frontale ha una forma completamente diversa, mentre il cofano è attraversato da una nervatura centrale con una “striscia” in fibra di carbonio, a sottolineare (come se ce ne fosse bisogno) l’upgrade estetico.

A completare il kit ci sono alettone posteriore ed estrattore, che integra i quattro terminali di scarico, anch'essi in fibra di carbonio.

Oltre alla forma, però, c’è anche tanta sostanza. Il 3.9 V8 biturbo è stato ritoccato nell’elettronica e nell’impianto di scarico per erogare fino a 710 CV e 865 Nm. Così, la velocità massima aumenta da 321 a 332 km/h, mentre lo 0-100 km/h passa da 3,4 a 3,1 secondi.

Una scatenata F8 Tributo

Come detto, insieme al kit per la Roma, Mansory ha presentato anche quello dedicato alla Ferrari F8 Tributo, disponibile sia per la coupé sia per la Spider. Anche sulla sportiva del Cavallino troviamo appendici aerodinamiche in fibra di carbonio, tra cui le vistose minigonne e il diffusore che dona un look da auto da corsa.

Il paraurti anteriore può essere richiesto con o senza profili laterali, mentre i cerchi in lega sono, come per la Roma, da 22” e possono essere personalizzati con qualsiasi colore. Sulla F8 Tributo, il V8 è stato portato fino a 880 CV e 960 Nm di coppia attraverso la Mansory Performance PoweBox e un impianto di scarico ad hoc.

Grazie a questi numeri, le prestazioni della Ferrari entrano in diretta concorrenza con alcune delle hypercar più toste del pianeta. Il tuner parla di una velocità massima di 354 km/h e, soprattutto, di un’accelerazione 0-100 km/h di soli 2,6 secondi.