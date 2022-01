Mansory a volte mantiene le sue creazioni aftermarket di buon gusto, ma al tuner tedesco piace anche esagerare. Un esempio perfetto in questo senso è la Ferrari 812 GTS Stallone che avevamo visto a marzo 2021 e che ora si rifà il trucco.

Se vi ricordate si trattava di una supercar argento e blu che aveva guadagnato 30 CV in più, passando da 800 a 830 CV con una coppia massima di 740 Nm. La Stallone GTS prometteva così uno scatto da 0-100 km/h in 2,8 secondi e 345 km/h di velocità massima. Portando ancora il soprannome di Stallone, la Cabrio con motore V12 che vi proponiamo in queste foto è ora disponibile con finiture arancioni, insieme ad alcuni dettagli bianchi.

Coerente con se stessa

Proprio come la versione argento, la Mansory Ferrari 812 GTS Stallone arancione è ricca di parti in fibra di carbonio che rendono l'avantreno piuttosto impegnato. Lo stesso si può dire dietro, con l'enorme alettone che riveste l'intera fascia posteriore, insieme a un sistema di scarico quadruplo.

A differenza della versione precedente, la Mansory Ferrari 812 GTS Stallone arancione ha gli interni abbinati. Le finiture del cruscotto, i sedili, i pannelli delle portiere e la console centrale sono tutti dotati di finiture dello stesso colore della carrozzeria, con alcuni parti bianche. La fibra di carbonio abbonda in tutto l'abitacolo, sebbene i pedali siano in alluminio.

Fotogallery: Foto - Mansory Stallone Ferrari 812 GTS in arancione

Diversa fuori, uguale "dentro"

Colori a parte la Mansory Ferrari 812 GTS Stallone è rimasta uguale a prima. Il motore aspirato da 6,5 ​​litri eroga la potenza di 830 CV e scatta da ferma a 100 km/h in 2,8 secondi, raggiungendo la velocità massima di 345 km/h.

Quanto costa? Mansory non lo dice, ma di certo non stiamo parlando di una cifra abbordabile.