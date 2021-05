4 / 10

Una rivoluzione completa. Così si può definire la versione elaborata della Ford GT da parte del tuner tedesco che verrà prodotta in soli 3 esemplari. La supercar americana rivista da Mansory, infatti, si differenzia molto dal modello tradizionale per quanto riguarda l’estetica. La carrozzeria in fibra di carbonio propone carreggiate allargate di 5 cm mentre il frontale ospita un cofano dal disegno inedito, i fari a LED e grandi prese d’aria.

Nella parte posteriore spiccano il nuovo alettone in fibra di carbonio, il paraurti dal disegno rinnovato e lo scarico con 3 terminali. I cerchi in lega forgiati da 21” montano pneumatici Continental Sport Contact 6. Gli interni offrono finiture e rivestimenti di qualità. Gli interventi sull’elettronica di potenza del V6 biturbo da 3,5 litri hanno permesso di raggiungere i 710 CV e gli 840 Nm di coppia (655 e 745 i valori di serie) per una velocità massima di 354 km/h.