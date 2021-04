3 / 12

Nonostante non sia una vera e propria supercar, non potevamo non inserire in questa lista la Rolls-Royce Dawn Spofec Overdose. Un modello realizzato dal preparatore tedesco in soli 8 esemplari che porta con sé numerosi accorgimenti tecnici ed estetici.

Il bodykit in carbonio aumenta la larghezza della vettura di 5 cm, mentre all’interno dell’abitacolo regnano incontrastati il lusso e l’eleganza, completati da cerchi in lega da 22 pollici con canale più largo in modo da portarli a filo con la carrozzeria. Il V12 biturbo, infine, ha guadagnato 115 CV salendo ad una potenza massima di 686 CV.