Tra i tuner di tutto il mondo, Brabus è una vera istituzione. L’officina tedesca ha messo mano a tantissime Mercedes nel corso dei decenni e non ha potuto tirarsi indietro di fronte alla nuova Classe S. Brabus è quindi intervenuta su una S 500 4Matic (la versione più potente presente attualmente in listino) per rendere ancora più esclusiva e potente l’ammiraglia tedesca.

Un 3.0 vitaminizzato

Partendo dal motore, il 3.0 da 435 CV è stato fortemente rivisto ed eroga ora 500 CV e 590 Nm di coppia disponibile tra 1800 e 5800 giri al minuto.

L’ottimo risultato è stato raggiunto grazie alla centralina Brabus B50-500 PowerXtra che ha aggiunto 65 CV e 70 Nm al sei cilindri di partenza. L’accelerazione 0-100 km/h si è ridotta a 4,7 secondi, mentre la velocità massima è rimasta limitata elettronicamente a 250 km/h.

Tuttavia, Brabus può montare questa centralina anche sulla versione diesel S 400d 4Matic. In questo caso, si passa da 330 a 370 CV e 750 Nm di coppia con uno scatto 0-100 km/h di soli 5,2 secondi.

Il tuner sottolinea, comunque, che è al lavoro su kit ancora più potenti che saranno capaci di portare la Classe S sempre di più nel regno delle supercar.

Un salotto per i più sportivi

Non sarebbe un vero tuning senza kit estetico. Per questo motivo, anche chi sceglie l’allestimento sportivo AMG Line può rendere la propria Classe S ancora più aggressiva. La Brabus 500 si distingue per splitter e prese d’aria più grandi rispetto alla versione di partenza senza però far perdere all’ammiraglia il suo stile sobrio ed elegante.

Inoltre, l’auto è più bassa di 25 mm per avere un look più cattivo e per migliorare l’handling alle alte velocità.

L’officina mette a disposizione cerchi in lega in misura variabile da 19” a 21”. Nelle foto, la Mercedes monta i cerchi più grandi su pneumatici 265/35 ZR 21 sull’asse anteriore e 305/30 ZR 21 sul posteriore.

L’intervento del tuner ha riguardato anche la zona posteriore con un nuovo inserto nella parte inferiore del paraurti e terminali di scarico neri. Al tempo stesso, Brabus fa sapere che presto arriverà anche uno spoiler realizzato in fibra di carbonio.

Il lussuoso abitacolo completa il corredo da sogno della Brabus 500. Gli interni sono interamente in pelle bianca e nera e i sedili sono dotati di soffici poggiatesta realizzati su misura. In aggiunta, troviamo dei raffinati elementi cromati e in fibra di carbonio sulla plancia, mentre la linea di LED che avvolge l’abitacolo rende ancora più esclusiva l’esperienza di viaggio.