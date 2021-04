Nonostante siano passati 12 anni, c’è un’auto che è ancora nei Guinness dei primati per le sue prestazioni. La Brabus 800 E V12 detiene tuttora il record di berlina più veloce del mondo con una velocità massima superiore ai 370 km/h.

Nemmeno la clamorosa Dodge Charger SRT Hellcat Redeye da 808 CV (qui potete leggere la nostra prova) è capace di fare meglio dato che si ferma a “soli” 327 km/h. La cosa incredibile è che ora potete trovare una Brabus 800 EV12 in vendita sul sito della concessionaria tedesca Mechatronik.

Un V12 da urlo

La Brabus E V12 dell’annuncio si basa sulla Mercedes Classe E del 2009. L’ammiraglia tedesca è stata fortemente incattivita dal tuner ed è capace di sprigionare 811 CV dal motore SV12R Biturbo 6.3 litri da 12 cilindri. Il valore della coppia di 1.420 Nm (limitata elettronicamente a 1.100 Nm), disponibile già a 2.100 giri al minuto, è ancora più incredibile.

L’eccezionale potenza è stata possibile grazie ad una serie di interventi sul propulsore tra cui dei pistoni più grandi e un albero a camme sportivo. Anche il sistema di raffreddamento e la doppia turbina sono state progettati esclusivamente per quest’auto. In aggiunta, è stato montato un nuovo sistema di scarico totalmente diverso rispetto a quello della Classe E di partenza.

Attraverso un intervento mirato sulla centralina, è stato possibile mettere insieme una potenza extra e il rispetto delle normative Euro 4. Il tutto è abbinato ad un cambio automatico a 5 rapporti.

Anche l’estetica della Classe E è più aggressiva. Troviamo, infatti, lo splitter anteriore e un grande spoiler posteriore. Nuovi anche i fendinebbia LED e i diversi elementi in fibra di carbonio che impreziosiscono la fiancata.

Prezzo da supercar

L’esemplare in vendita è stato immatricolato nel 2009 ed è rimasto di proprietà di Brabus fino al 2014 utilizzandola in vari eventi e fiere. Successivamente, la E V12 è stata acquistata da un collezionista e in un secondo momento venduta a Mechatronik.

Di recente, la E V12 ha effettuato un tagliando e dal 2009 ha percorso 18.790 km. Il prezzo di vendita è di 196.350 euro (incluso il 19% di tasse tedesche).