La divisione AMG di Mercedes e il team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas intensificano la loro collaborazione. Le due realtà lavorano a braccetto già dal 2012, ma nel corso dei prossimi mesi si uniranno ancora di più per portare su strada le competenze acquisite nel mondo del motorsport.

In altri termini, le conoscenze sulle tecnologie elettrificate si concretizzeranno in una serie di modelli ad alte prestazioni marchiati AMG.

Dalla pista alla strada

Nel corso della presentazione della nuova vettura di Formula 1 per la stagione 2021, Mercedes ha utilizzato come “spalle” due auto davvero speciali. Una di queste la conosciamo già ed è l’hypercar Project ONE.

Il mostro, nato dalla collaborazione dei reparti più racing di Mercedes, monta la stessa power unit presente sulla monoposto di Lewis Hamilton ed è in grado di sprigionare 1000 CV. L’AMG Project ONE verrà prodotta in circa 275 esemplari e si parla di un prezzo superiore ai 2,5 milioni di euro.

L’hypercar ibrida plug-in non è però l’unico progetto in cantiere per Mercedes. Alla destra della monoposto troviamo infatti una versione molto particolare della AMG GT Coupé4. È molto probabile che si stia parlando della tanto vociferata AMG GT 73e, un’ammiraglia sportiva con tecnologia ibrida già avvistata con alcune foto spia.

A darci qualche indizio sul motore è il badge “V8 biturbo – E Performance” sulla fiancata. Sotto il cofano ci sarebbe infatti un 4.0 V8 da 812 CV unito ad un sofisticato sistema elettrico. L’incredibile potenza spingerebbe la AMG GT 73e da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

La prima di una lunga serie

La GT73e sarà solo la prima di una serie di AMG a ricevere una cura elettrificata: “Sotto la nostra insegna tecnologica E PERFORMANCE, stiamo portando avanti la nostra interpretazione di una tecnologia ibrida potente ed efficiente per i futuri modelli stradali”, ha detto Philipp Schiemer, presidente del consiglio d’amministrazione di Mercedes-AMG.

Ci aspettiamo l’arrivo della GT73e entro la fine dell’anno.