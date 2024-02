Prendete una Mercedes-AMG GT 63 S E Performance e rendetela più larga di 67 millimetri rispetto al modello standard, con un anteriore che sfoggia un nuovo spoiler, prese d'aria ingigantite, assetto ribassato, passaruota allargati, grossa ala posteriore e diffusore XXL.

Ecco, ora avete una Brabus Rocket 1000, nuova creazione del tuner tedesco prodotta in appena 25 pezzi. Il prezzo è di 535.500 euro. Troppo per un vestito speciale? Tranquilli, la speciale GT 63 S E Performance ha ancora molto da offrire.

Ibrida di potenza

Il powertrain plug-in infatti raggiunge ora i 1.000 CV, grazie alla solita combinazione del V8 biturbo di 4,4 litri (da 796 CV), e un motore elettrico (da 204 CV) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 6,1 kWh. Brabus parla di una coppia massima di 1.820 Nm, anche se viene limitata elettronicamente a "soli" 1.620 Nm.

Brabus Rocket 1000

La trazione è la classica integrale 4Matic+ con blocco del differenziale posteriore a controllo elettronico e riceve la coppia tramite il cambio automatico a 9 rapporti, modificato da Brabus. Le sospensioni pneumatiche sono di serie, ribassate di 20 mm. A frenare l'esuberanza della Mercedes-AMG GT 63 S E Performance firmata Brabus ci pensa un impianto carboceramico con dischi anteriori da 420 mm e posteriori da 380 mm, nascosti da cerchi forgiati da 21" davanti e 22" dietro.

Mancano i dati più succosi: quelli sulle prestazioni. Si dice che la Rocket 1000 riesca a passare da 0 a 100 km/h in 2,6" (appena 0,1" in più rispetto a una Lamborghini Revuelto), mentre per toccare i 200 km ci vogliono 9,7". In 23,9" invece si potrà vedere il tachimetro indicare i 300 km/h. Come per la versione di serie la velocità massima è limitata elettronicamente a 316 km/h.

Brabus Rocket 1000, gli interni Brabus Rocket 1000, lo scarico

Ah si, i consumi. Il dichiarato parla di 9,6 l/100km e 13,9 kWh/100km, con 218 g/km di CO2 emessa e 13 km di autonomia in modalità elettrica.