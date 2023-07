Potente. Veloce. Nera. Ecco l'auto ideale secondo Bodo Buschmann, fondatore - nel 1977 - della Brabus, azienda di tuning tedesca specializzata in elaborazioni su base Mercedes. Un appassionato innamorato di un'auto in particolare: la Mercedes SL anni '90.

Quale modo migliore per celebrarlo a 5 anni dalla scomparsa se non con un'elaborazione dell'ultima generazione della cabrio della Stella? Ecco quindi nascere la Brabus 750 Bodo Buschmann Edition. Naturalmente potente, veloce e nera.

Potente

Iniziamo dal cuore dell'ultima creatura di Brabus: il V8 biturbo di 4 litri Mercedes modificato prima di tutto nei turbocompressori, allargati a 52 mm e pressione di 1,7 bar. Lavoro che ha richiesto la riprogrammazione del controllo elettronico della pressione di sovralimentazione, con il risultato di 750 CV e 900 Nm di coppia, incremento di 165 e 100 Nm rispetto alla versione originale.

Una bestia accompagnata da uno scarico con quattro terminali in carbonio/titanio che, a seconda della modalità di guida attivata, cambia la voce del V8, capace di esprimersi al suo meglio quando si viaggia in modalità "Sport".

Veloce

Ora tocca alle prestazioni: la Brabus 750 Bodo Buschmann Edition, con una massa di 1,9 tonnellate, è in grado di toccare i 315 km/h di velocità massima, passando da 0 a 100 km/h in appena 3,3". Roba da vera supercar.

Per ottenere performance del genere i tecnici Brabus non hanno lavorato unicamente sul motore ma anche su elementi aerodinamici, aggiungendo varie appendici in fibra di carbonio, e sulle prese d'aria - allargate - per far respirare al meglio il V8 e raffreddare le varie componenti.

C'è poi l'assetto ribassato di 25 mm, con la possibilità di sollevare la parte anteriore per evitare spiacevoli grattate su rampe e dossi.

Nera

Appendici aerodinamiche rigorosamente nere che quasi si perdono sulla carrozzeria scura della Mercedes SL firmata Brabus. Look total black interrotto unicamente dai tipici cerchi a tre razze del tuner tedesco, con dimensioni 21" all'anteriore e 22" al posteriore.

Neri sono anche gli interni, con sedili in pelle trapuntata (altra fissa di Bodo), inserti in fibra carbonio e loghi "77" sparsi qua e là.

Il prezzo? Per ora è top secret. Sappiamo solo che di Brabus 750 Bodo Buschmann Edition ne verranno costruite solamente 25 unità. E costerà sicuramente più dei 204.000 euro della controparte SL 63 AMG "normale".