Brabus firma una nuova Mercedes Classe G super esagerata (e super nera). Si chiama Brabus 800 4x42 Superblack ed è tra i tuning più estremi mai realizzati dal tuner tedesco sia a livello estetico che meccanico.

Il mega fuoristrada di Stoccarda si trasforma quasi in un monster truck da 800 CV per conquistare tanto l’asfalto quanto il fuoristrada.

Quanta cattiveria

Partendo dalla base del 4x42 con assetto rialzato e un orientamento ancora più importante per l’off-road, Brabus ha aggiunto numerose appendici in fibra di carbonio, come quelle sui passaruota e nella parte inferiore dei paraurti. La 800 Superblack si riconosce anche per l’immensa calandra con logo Brabus e la doppia presa d’aria sul cofano che dona ulteriore aggressività al SUV.

Brabus 800 4x4² Superblack

Le ruote sono da 24”, con pneumatici concepiti per destreggiarsi anche nello sterrato, mentre la cover della ruota di scorta è in fibra di carbonio, con tanto di logo Brabus in rilievo.

La plancia della 800 4x4² Superblack

La stessa cura per i dettagli si ritrova negli interni, con pelle nera abbinata alla microfibra Dinamica. Ci sono poi i loghi “77” (ad indicare l’anno di fondazione del tuner) su buona parte dell’abitacolo e rivestimenti eleganti anche per plancia e pannelli delle portiere.

800 CV per andare ovunque

Naturalmente, come ogni tuning di Brabus, le meraviglie si nascondono sotto al cofano. Sulla Mercedes, il 4.0 V8 biturbo ha ricevuto “l’aiuto” della centralina Brabus B40S-800 PowerXtra che ha sprigionato tutto il potenziale del motore portando la potenza totale a 800 CV e 1.013 Nm di coppia.

Brabus 800 4x4² Superblack

A dare un importante contributo è anche l’impianto di scarico sportivo, con tanto di valvola a controllo elettronico per modificare il sound della Classe G. L’immane potenza è parzialmente mitigata dalla mole di questo bestione di oltre 2,5 tonnellate, che scatta da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e raggiunge i 210 km/h di velocità massima limitata elettronicamente.

Per sapere il prezzo è necessario contattare direttamente Brabus. Dubitiamo, comunque, che sia un problema per chi ha già in garage una 4x42 da oltre 230.000 euro.