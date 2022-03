Una sleeper è un'auto dall'aspetto comune, quasi insospettabile, dotata però di un motore di grande cubatura e prestante.

Ne abbiamo parlato spesso e recentemente Brabus ha presentato l'ultima evoluzione della Mercedes-AMG E63s 4Matic+,forse la sleeper più potente di sempre. Si chiama Brabus 900 e ha una coppia mostruosa.

Potenzia e coppia infinite

Dotata dell'ormai pluricollaudato M177 4.0 V8 Biturbo, che sulla AMG E63s standard sviluppa 612 CV, la Brabus 900 ha ricevuto una sostanziosa iniezione di potenza e coppia. Con quasi 300 CV aggiuntivi, per un totale di 900 CV, si tratta di una delle elaborazioni più potenti di sempre per quanto riguarda l'M177.

Ma la potenza non è tutto, i tecnici Brabus hanno messo mano anche ai valori di coppia, per ottenere 1.250 Nm scaricati a terra per mezzo della trazione integrale 4Matic+ di Mercedes. La velocità massima è stata infine portata fino a 330 km/h per uno 0-100 in appena 2,8 secondi.

Se poi tutto questo non vi dovesse bastare, ci sono i cerchi in lega alleggeriti da 21 pollici con sistema di fissaggio mono dado, un impianto di scarico alleggerito dedicato e un modulo aggiuntivo per la centralina delle sospensioni pneumatiche in grado di abbassare l'auto ancora di più rispetto alla AMG di serie.

Evoluzione della specie

Il rapporto tra Brabus, di cui recentemente abbiamo visto i 6 modelli più "cool" di sempre, e Mercedes-Benz dura da più di 30 anni. In questo periodo il preparatore ha avuto modo di mettere mano a diverse auto della Stella di Stoccarda con preparazioni ufficiali, che non invalidano la garanzia e sono certificate dal TUV tedesco.

Tra queste la Brabus 900 che vedete in foto è soltanto l'ultimo esempio in ordine di tempo, per vederne altre vi invitiamo a leggere la sezione Tuning del nostro sito.