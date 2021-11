Il salotto di lusso più veloce del mondo? Potrebbe essere la Brabus 800. Basata sulla Mercedes-Maybach GLS 600, la creazione del tuner tedesco esalta al massimo il comfort e le prestazioni. Dall’estetica fino al motore, passando per gli incredibili interni, la Brabus 800 è uno dei SUV più esagerati del pianeta.

Si fa decisamente notare

Per trasformare l’estetica della Maybach, Brabus ha rimosso ogni finitura cromata della carrozzeria sostituendola con inserti in Shadow Grey. Successivamente, l’officina ha messo a punto uno speciale kit per migliorare aerodinamica e presenza sportiva.

Nel frontale, infatti, troviamo uno splitter e prese d’aria avvolte dalla fibra di carbonio, mentre al posteriore è stato aggiunto un diffusore in carbonio con doppio scarico firmato Brabus che promette un sound davvero esaltante.

Oltre all’altezza ridotta di 25 mm grazie alle sospensioni ad aria Airmatic, questa speciale Maybach non passa certo inosservata coi suoi cerchi da 24”. Realizzati con una sofisticata tecnica per massimizzarne la resistenza, sono montati su enormi pneumatici 295/35 all’anteriore e 335/30 al posteriore.

Una limousine da 800 CV

L’abitacolo della GLS 600 firmata Brabus ha abbandonato i sobri rivestimenti di serie per passare a un (molto) più vivace Leonis Orange. I sedili, la plancia, il tunnel centrale e ogni pannello degli interni è in pelle arancione: una scelta che potrà non piacere a tutti, ma rimane sempre la possibilità di personalizzare ogni scelta stilistica di esterni e interni.

I comfort, invece, sono sempre gli stessi della Mercedes-Maybach di serie, tra cui i sedili massaggianti e le gigantesche poltrone posteriori con tanto di poggiapiedi per rilassarsi dopo una stressante giornata in ufficio.

A mettere d’accordo tutti, comunque, è il motore. Il 4.0 V8 è stato attentamente potenziato con una centralina Brabus PowerXtra B40S-800 e turbo più grandi per toccare gli 800 CV (+243 CV rispetto al modello di partenza) e 950 Nm (+220 Nm) di coppia.

Con queste modifiche, Brabus dichiara un tempo nello 0-100 km/h di 4,5 secondi e una velocità massima di 300 km/h. Quest’ultima è limitata elettronicamente, probabilmente perché non sarebbe “saggio” spingere oltre un bestione da 2,8 tonnellate.

Nessuna indicazione ufficiale riguardo ai prezzi. Tuttavia, è difficile credere che i possessori di una Maybach si facciano scrupoli nel richiedere un preventivo a Brabus.