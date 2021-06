Rendere più aggressiva, potente e iconica una vettura non è mai così semplice. Eppure il preparatore tedesco Brabus, specializzato in numerosi studi di tuning di modelli appartenenti al Gruppo Daimler, tra cui Mercedes-Benz, Smart e Maybach, ha creato nel corso della sua storia delle vere e proprie opere d’arte.

Volete una potenza e una dinamica sbalorditive, impreziosite da un’estetica curata nei minimi dettagli? Questo è esattamente il posto che fa per voi. In aggiunta, il team di tecnici e ingegneri in forze a Brabus sono pronti a modificare, migliorare e rendere unici non solo i modelli più recenti ma anche le oldtimer.

Proprio per i veicoli d’epoca è stata infatti lanciata la divisione Classic mentre per i proprietari di Jaguar, Land Rover e Range Rover è disponibile il reparto Startech. Come bonus, il team è in grado anche di modificare e personalizzare l'interno di uno yacht o di un business jet.

Un po' di storia

La storia di Brabus inizia nel 1977. Il nome è una sintesi dei nomi dei fondatori: Klaus Brakmann e Bodo Buschmann. Il primo progetto è stato un'elaborazione "leggera" della Classe S serie W126, allestita senza toccare la meccanica, ma presto l'azienda ha iniziato ad alzare l’asticella dei suoi progetti e ad offrire elaborazioni sempre più importanti.

Nel 1984 Brabus ha deciso di installare un motore V8 su una piccola Mercedes 190E (W201) mentre l’anno successivo è entrata nel libro del Guinness dei Primati per aver ridotto il coefficiente di resistenza della berlina W124 fino a 0,26.

L'inizio degli anni '90 è coinciso con l'era delle Brabus V12 da 7,3 litri e con potenze che raggiungevano gli 800 CV. Più tardi, il 12 cilindri a V è arrivato sotto il cofano della Classe C e della GELIC con le targhette Brabus.

Oggi alcuni modelli dell'atelier si distinguono formalmente per la "doppia accordatura". Infatti, Brabus prende spesso come base auto sportive della divisione Mercedes-AMG e le spinge ancora oltre. Abbiamo scelto i sei progetti più significativi e interessanti dei ragazzi di Bottrop e li abbiamo raccolti in questa selezione. Godetevela!