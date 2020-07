Sono già disponibili online sul sito brabus.com, ma i prezzi sono solo su richiesta. Si tratta dei componenti tuning studiati dal preparatore tedesco per la Mercedes GLB. Dalla carrozzeria, agli interni, fino a qualche modifica sul propulsore, per dare un po’ più di spinta al 4 cilindri turbo di Stoccarda. Il tutto garantito 3 anni o 100.000 km.

Sportività come regola base

Lato carrozzeria sono molteplici le migliorie estetiche che si possono scegliere per personalizzare la GLB e renderla più accattivante:

spoiler anteriore fissabile sul paraurti a destra e sinistra (solo per le vetture equipaggiate con il pacchetto AMG Line)

prese d’aria laterali (sempre all’anteriore)

portapacchi “Power Beams” con 2 fari a LED aggiuntivi

spoiler posteriore

set di 4 tubi di scarico dal diametro di 90 millimetri (sempre solo per la AMG line)

cerchi in lega da su misura da 18/19 e 20 pollici

molle delle sospensioni sportive (solo per le 4Matic) ad hoc per l’uso con pneumatici sportivi.(Per coloro che amano l’off-road c’è anche una variante che consente di aumentare l’altezza da terra di circa 35 millimetri).

Fotogallery: Brabus Mercedes GLB (2020)

38 Foto

Prestazioni incrementate e interni in alluminio

Con il kit Brabus PowerXtra B25 si può aumentare la potenza del motore 4 cilindri della GLB 250 di 46 CV e la coppia massima di 80 Nm. Ciò corrisponde a 270 CV totali, rispetto agli standard 224 CV ed una coppia di 430 Nm. Scatto da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi.

L'aggiornamento delle prestazioni Brabus PowerXtra B25 è disponibile per tutti i modelli della gamma GLB 250 con trazione anteriore o integrale 4MATIC. Per gli altri modelli benzina e turbodiesel bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.

Le opzioni per gli interni includono pedane in alluminio anodizzato, retroilluminate in 64 colori in sincronia con l’ambiente luci interno, pedaliera sempre in alluminio e tappetini con logo Brabus.