L'Hummer tonerà su strada, ma sotto forma di pick-up elettrico da 1.100 CV. Questa è la promessa ma intanto c'è chi negli Stati Uniti non può fare a meno di questi super SUV. La Mil-Spec, una società americana con sede nel Michigan, è specializzata nell'elaborazione di auto di grandi dimensioni ed ha scelto l'Hummer H1 per creare qualcosa di unico con un prezzo elevatissimo di circa 267.000 euro.

Il risultato è qualcosa di molto lontano dal futuro a zero emissioni immaginato da General Motors. Sotto al cofano c'è un motore diesel da 6,6 litri Duramax in grado di erogare la potenza di ben 507 CV. Ma il dato più interessante riguarda la coppia massima, di ben 1.356 Nm.

Tanta rabbia da tenere a bada

I cambiamenti apportati al motore non potevano non riflettersi anche sulla meccanica. Gli assali della trasmissione sono stati completamente ridisegnati e rivisti, così come i supporti per il motore che sono stati realizzati ad hoc per questo modello.

Tanta potenza comporta anche un impianto frenante adeguato e qui è stato scelto un nuovo sistema con pinze Wilwood a sei pistoni.

Considerando poi i consumi non certamente comuni, Mil-Spec ha deciso di raddoppiare la capacità del serbatoio andando ad aggiungere una seconda zona di carico. Sono ben 114 i litri che vengono aggiunti allo standard già previsto dalla fabbrica. Cambiano leggermente gli pneumatici, ora da 20 pollici.

E l'estetica?

Guardandolo da fuori la veste è piuttosto militare, con la gabbia metallica, l’hardtop e non solo... dentro però ci sono piccoli dettagli premium. Spazio quindi ad un voltante in metallo rivestito in pelle, un sistema audio dedicato ed una cornice dedicata alla strumentazione di bordo.

Se voleste comprarlo però non basterebbero neanche quei 200mila euro e più. Si tratta infatti di un prodotto esclusivo realizzato su specifica richiesta di un cliente. Potreste però sempre farvene realizzare uno su misura!

