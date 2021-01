Da quando è stata presentata la Mercedes A45 AMG S è stata oggetto di numerosi tuning da parte di preparatori, sempre tedeschi, come se i suoi 412 CV e 500 NM di coppia non fossero abbastanza. Il detto "chi si accontenta gode" non fa per loro.

E così tocca ora a Brabus mettere mano alla super compatta della Stella, per dare vita alla B45. Si, il nome potrebbe far pensare a una versione sotto steroidi della Classe B, ma l'iniziale indica il nome del preparatore e il fatto che tutte le operazioni di tuning sono state svolte in quel di Bottrop, dove nel 1977 Brabus aprì il suo primo store.

Scatta meglio

L'elaborazione di Brabus non è la più estrema vista sulla nuova Mercedes A45 AMG, ma i suoi 450 CV con 550 Nm di coppia (+50 rispetto all'originale) bastano per limare 2 decimi per lo scatto da 0 a 100 km/h, risolto così in 3,7". Praticamente quanto una Porsche 911 Carrera 4S.

Non cambia invece la velocità massima, ferma a 270 km/h come la A45 AMG S di serie. Quanto basta per divertirsi - abbondantemente - in pista. E se siete preoccupati che tutte le modifiche al motore, Brabus offre una garanzia di 3 anni o 100.000 km, giusto per far stare tranquilli i propri clienti.

Non solo motore

Oltre agli aggiornamenti al 2.0 M139 Turbo Brabus ha ritoccato anche estetica e meccanica della A45 AMG, togliendo 30 mm all'assetto per migliorare il comportamenti su strada, sistemandola su nuovi in lega da 20" con pneumatici firmati Continental. E poi l'estetica, con qualche piccolo aggiornamento ma senza esagerare.

Le modifiche riguardano anche l'abitacolo, dove si possono avere speciali rivestimenti in pelle, pedali in alluminio, tappetini in velluto e battitacco illuminati.

Probabilmenmte la Brabus B45 sarà solo la prima di una serie di modifiche sulla famiglia di compatte Mercedes, con CLA 45/CLA 45 Shooting Brake e GLA 45 pronte a subire lo stesso trattamento, dato che il motore è il medesimo per tutte. E la Classe B? Mercedes non le ha mai riservato la cura AMG, ma là dove non vuole arrivare la Stella potrebbe arrivare Brabus. Che dite, vi attirerebbe un monovolume da 450 CV?