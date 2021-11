Non capita tutti i giorni di vedere una Mercedes G500 4x4², ma è ancora più raro poterla ammirare in azione nel suo terreno di caccia preferito, il fuoristrada. Nel video postato dallo youtuber Automotive Mike il proprietario della G-Wagen lancia l’auto a tutta velocità nel fango, per la gioia dei bambini presenti.

A suo agio in fuoristrada

A giudicare dalla targhe delle auto comparse nel filmato, la G500 4x4² si trova a un raduno di supercar nei Paesi Bassi, un contesto in cui il fuoristrada attira l’attenzione fin dal suo arrivo nel parcheggio, sia per il look esagerato sia per il sound del motore V8, davvero minaccioso.

Secondo quanto riferito nella descrizione del video, l’auto era in origine una G55 standard la quale è stata modificata con un nuovo telaio realizzato a Dubai, alcuni accessori Brabus e un impianto di scarico diretto in titanio. Aggiornamenti estesi anche al motore 8 cilindri che in questa Classe G sviluppa una potenza di 656 CV e una coppia massima di 783 Nm.

Dopo una breve sosta nel parcheggio la Classe G viene condotta all’interno di una radura per mettere alla prova le sue doti off-road. Il mezzo si destreggia alla grande nel terreno fangoso e non ha nessun problema nell’affrontare la risalita del pendio, a differenza di un Ford F-150 Raptor che nel tentativo di seguire la G500 4x4² rimane per qualche istante bloccato nel pantano.

La Classe G secondo Brabus

Brabus ha una certa esperienza nelle elaborazioni del modello Classe G. A questo proposito l’ultima interpretazione del tuner tedesco dell'iconica fuoristrada Mercedes era stata la 850 6.0 Biturbo 4×4² Final Edition.

Svelata in occasione del Salone di Ginevra del 2019, l’auto su base G 63 AMG di precedente generazione era spinta da un V8 da 6 litri con potenza di 850 CV e coppia massima di 1.450 Nm, erogata tra i 2.500 e 4.500 giri/min. Un modello esclusivo, prodotto in soli 5 esemplari, che si caratterizzava per gli assali a portale in grado di garantire un'altezza da terra aumentata di 60 cm.