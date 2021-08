Dominante e lussuosissima, la Mercedes Classe G è uno dei fuoristrada più apprezzati dei tuner. Non solo Mansory e Brabus: anche il tuner inglese Project Kahn ha presentato la sua interpretazione della Mercedes.

Grazie a uno speciale kit estetico in carbonio la Classe G è in grado di attirare ancora più attenzioni, pur tra le tantissime elaborazioni riservate alla "Geländewagen".

Larghissimo ed imponente

Il progetto è stato messo a punto dal designer inglese Afzal Kahn e dal suo team. Il risultato è una Classe G rinominata Carbon Wide Track Edition. Come si può intuire dal nome, tanta cura è stata riservata al kit carrozzeria per donare un look ancora più imponente. Il frontale e la sezione posteriore sono state allargate esaltando le linee robuste e solide della Mercedes originale.

Inoltre, nei tuning di lusso non può mancare la fibra di carbonio. Anche sulla Classe G ne troviamo davvero tanta su cofano, splitter, griglia anteriore, spoiler e altri elementi della carrozzeria. I giganti cerchi da 23” sono realizzati dal tuner stesso e sono montati su pneumatici Continental SportContact 6 ad alte prestazioni. A chiudere il pacchetto di elaborazioni estetiche sono i terminali di scarico con diametro di 100 mm.

Una Classe G per pochi

Naturalmente, Project Kahn offre una personalizzazione completa per gli esterni e gli interni. In questo caso, l’abitacolo presenta i rivestimenti in Bengal Red, ma i clienti possono richiedere colori e rivestimenti su misura.

Nessuna modifica, invece, per il motore della Classe G. La Carbon Wide Track Edition sfrutta il V8 della G 63 AMG da 585 CV capace di catapultare la Mercedes da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e di portarla fino a 220 km/h.

Con la configurazione base e di serie, l'AMG ha un prezzo di partenza vicino ai 170.000 euro, mentre per quella offerta di Project Kahn è necessario sborsare 225 mila sterline (circa 264 mila euro). Senza contare che eventuali richieste extra catalogo potrebbero far salire ulteriormente la cifra finale.