Mansory ci ha abituato a tuning esagerati. Tutte le supercar passate per le mani dei tecnici tedeschi sono uscite ancora più aggressive sia nel design che in termini di potenza. Il nuovo prodotto del tuner è la Mercedes G63 AMG, già per sé una vera icona del lusso e delle altissime prestazioni.

Come per le precedenti creazioni, anche questa Classe G sembra pronta ad attirare ogni sguardo verso di sé.

Si fa riconoscere

Il look particolarmente “boxy” e il sound del V8 non fanno certamente passare inosservata la G63 di base. Figuriamoci col kit estetico elaborato da Mansory che ha ribattezzato la speciale Classe G come “Viva Edition”. Col tocco del tuner, la fuoristrada tedesca è ancora più larga e imponente. L’accostamento del bianco della carrozzeria col grigio scuro della fibra di carbonio su tetto e cofano crea un impatto visivo forte e sportivo.

Il frontale è ancora più minaccioso coi passaruota maggiorati, il paraurti ridisegnato e un cofano marcatamente bombato nella parte centrale. Anche di notte è difficile non essere notati visti i fari LED supplementari integrati nel tetto.

La fiancata ha mantenuto le sue linee pulite e non ha rinunciato al cattivissimo doppio terminale laterale in nero lucido. Nel posteriore, invece, Mansory ha aggiunto qualche feritoia extra e la sua firma sulla copertura della ruota di scorta. A proposito di gomme, quelle da 24” aumentano ulteriormente il senso di dominanza sulla strada.

Un salotto da 800 CV

Se gli esterni non vi bastano, il tuner vi farà sentire ancora più speciali una volta saliti a bordo. L’abitacolo della G63 è stato aggiornato con una serie di rivestimenti in pelle, fibra di carbonio e nero lucido. Come per la carrozzeria, anche all’interno continua il contrasto cromatico tra il bianco e il nero che fa sembrare il tutto un vero salotto di classe.

Mansory non ha specificato né il prezzo né cosa si cela sotto il cofano. In ogni caso, il tuner ci ha abituato a potenze esagerate e pensiamo che abbia spremuto a dovere il 4.0 V8 biturbo da 585 CV di partenza. È probabile che il SUV da oltre 2,5 tonnellate sia mosso da 700 o 800 CV.