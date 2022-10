Il tuner tedesco Brabus ha messo mano per la prima volta su una Mercedes Classe S Maybach a passo lungo. Il risultato si chiama "600 Masterpiece" ed è basata sulla S580 4matic equipaggiata con il motore V8.

All'interno il già lussuoso abitacolo è stato impreziosito da rivestimenti in pelle color turchese, abbinati a dettagli in fibra di carbonio. Eccola nel dettaglio.

Aerodinamica dedicata

Partendo dagli esterni, come ogni tuning Brabus che si rispetti, la Maybach è stata impreziosita da diversi dettagli in fibra di carbonio, abbinati a dei cerchi in lega "pieni", verniciati in nero lucido con finitura cromata, la stessa presente anche sulla modanatura d'acciaio che corre intorno ai finestrini e ai montanti degli sportelli.

All'anteriore, sotto al paraurti, i tecnici tedeschi hanno installato un nuovo splitter aerodinamico con funzione di raffreddamento dell'impianto frenante, tra i più grandi al mondo. I finestrini sono stati interamente oscurati, così come anche il radar frontale dei sistemi ADAS.

Al posteriore è stato montato un diffusore in vera fibra di carbonio, con due grandi ritagli per ospitare gli altrettanto grandi terminali rettangolari di scarico. I cerchi in lega originali dal nome "Monoblock" sono stati dotati di pneumatici sportivi Pirelli P Zero da 265/35 ZR22 all'anteriore e 305/30 ZR22 al posteriore. Gli ingegneri di Bottrop si sono, infine, anche occupati di aggiornare il software di gestione delle sospensioni pneumatiche, per abbassare l'assetto di ulteriori 2 cm.

Molto potente e veloce

Come suggerisce il nome, la Mercedes-Benz Brabus Maybach 600 Masterpiece è dotata di un motore V8 biturbo con una mappatura dedicata, in grado di produrre fino a 600 CV e 800 Nm di coppia massima. Numeri che le permettono di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 4,5 secondi, fino a una velocità massima autolimitata di 250 km/h.

All'interno il tuner tedesco si è occupato di ricoprire l'intero abitacolo con un nuovo pellame, ancor più pregiato dell'originale e in tinta turchese accesa, abbinato a tantissimi dettagli in fibra di carbonio.