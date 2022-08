Alcuni sostengono che il futuro non sia molto roseo per i tuner, poiché l'inevitabile passaggio alle auto elettriche penalizzerà gli specialisti dell'aftermarket che non potranno più modificare i motori a combustione. Ma se è che una buona fetta del loro business sarà spazzata via dalla scomparsa di cilindri e pistoni, è anche vero che di opportunità ce ne saranno ancora.

A dimostrarlo ci pensa Brabus con uno dei suoi lavori più recenti: il tuning della Mercedes EQS, l'ammiraglia elettrica della Stella modificata nell'estetica non solo per darle un look ancora più personale. Il tuner tedesco ha infatti studiato uno speciale body kit in grado di aumentare l'autonomia. Ecco come.

Ancora più aerodinamica

Protagonista delle modifiche è stata la EQS 450, vestita con nuove appendici aerodinamiche nate nella galleria del vento, così da migliorare ulteriormente il Cx di 0,20, - valore record - abbassandolo del 7,2%. Ci sono nuovi deflettori d'aria davanti ai passaruota posteriori per ottimizzare il flusso d'aria, il frontale è dotato di un nuovo spoiler mentre il posteriore ospita un nuovo diffusore.

Ottimizzazioni aerodinamiche realizzate interamente in fibra di carbonio, per contenere il più possibile il peso e che contribuiscono ad aumentare l'autonomia della Mercedes EQS del 7%, a patto di mantenere una velocità compresa tra i 100 e 140 km/h. Ci sono poi nuovi cerchi in lega monodado disponibili con misure comprese tra 20 e 22". Infine anche l'assetto è stato modificato, con un ribassamento di 15 mm all'anteriore e 20 mm al posteriore.

La personalizzazione di Brabus comprende poi varie possibilità di rivestimenti per l'abitacolo, scegliendo tra Alcantara e pelle di vario tipo e la possibilità di scegliere tra pedali in alluminio o in carbonio.

Rimangono invece inalterati i 2 motori elettrici, uno per asse, da 523 CV e 800 Nm in totale, alimentati da un pacco batterie da 107,8 kWh.