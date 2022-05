Qual è l’auto elettrica che fa più strada? Per rispondere a questa domanda, a dicembre abbiamo preso e messo alla prova su insideevs.it i 12 modelli con la batteria più grande e l’autonomia maggiore in circolazione e li abbiamo fatti girare sul Grande Raccordo Anulare di Roma fino ad esaurimento. Se non avete visto la prova, fate una pausa e cliccate qui per rimanere aggiornati. Questo nuovo video - che trovate qui sotto - contiene uno spoiler.

La Mercedes EQS ha registrato un’autonomia molto inferiore alle aspettative nonostante sulla carta sia l'elettrica con la batteria più grande al mondo, tant‘è che a Stoccarda hanno indagato e ci hanno fornito una spiegazione tecnica: l’auto testata all’epoca avrebbe avuto un software di pre-serie, diverso quindi da quello messo a disposizione dei clienti e aggiornato poco tempo dopo over the air. Abbiamo quindi deciso di ripetere la prova per vedere quanto può influire il software sulla resa e sull'efficienza di un'elettrica. Come è andata? Molto meglio di prima, ma guardate il video per scoprire il risultato finale!

Le regole della prova

Il protocollo è lo stesso della prova originale: si gira in carreggiata esterna rispettando i limiti di velocità di 110-130 km/h adeguandosi, ovviamente, alla variabile traffico, con clima accesso in modalità auto a 22°, finestrini chiusi e programma di guida Comfort. A proposito: ogni giro è lungo 68,2 km e ci si fermerà per ricaricare solo quando la percentuale di capacità residua della batteria arriverà al 5%.

La EQS è l'auto più aerodinamica del mondo

La Mercedes EQS protagonista di questa prova è una 580 4Matic, la più potente a listino subito sotto la versione AMG, con una batteria da 107,8 kWh netti (120 kWh nominali) e due motori per una potenza di 523 CV e 855 Nm di coppia.

Si tratta di una macchina pesante, da oltre 2.500 kg in ordine di marcia, ma ha registrato consumi elevati solamente nelle fasi di partenza da fermo o di accelerazione alle alte velocità. In tutti gli altri casi, riesce a sfruttare incredibilmente bene l’inerzia e basta un filo di gas per mantenere la velocità di crociera. Qui entra in gioco la fisica: sapete che la EQS è l’auto più aerodinamica del mondo? Con un CX di 0,20, infatti, batte di pochissimo la Tesla Model S 2022. Riuscirà a ribaltare la classifica?