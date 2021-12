“Dove arrivo con…” un pieno di batteria? Alla domanda che si pongono tanti potenziali acquirenti di auto elettriche, la risposta la danno i risultati del test promosso da InsideEVs.it e Motor1.com, per verificare l’efficienza delle auto elettriche in condizioni di guida “reali”.

Una prova che ha avuto come teatro uno dei più importanti “circuiti” aperti al traffico d’Europa, il Grande Raccordo Anulare (A90) di Roma, percorso in senso antiorario con ogni giro lungo 68,2 km. Una scelta di certo non casuale: il GRA è un’autostrada urbana nota a causa del traffico estremamente variabile, dove al giorno passano in media 180 mila vetture.

Un buon modo per mettere testare le più recenti auto elettriche presenti sul mercato: in tale contento infatti ci si trova ad alternare velocità di crociera autostradali (130 km/h) a rallentamenti improvvisi e successive accelerazioni, così da mettere alla prova tanto l’efficienza del motore, quanto le capacità di recupero di energia della vettura.

Le auto in prova

Il super test di InsideEVs ha avuto come protagoniste 12 auto elettriche, ecco quali:

1. Audi Q4 Sportback 40 e-tron

2. BMW iX xDrive50

3. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD

4. Hyundai Ioniq 5 RWD Evolution

5. Jaguar I-Pace EV400 AWD

6. Kia EV6 AWD

7. Mercedes EQS 580 4Matic

8. Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S

9. Skoda Enyaq iV 80 iV

10. Tesla Model Y Long Range

11. Volkswagen ID.4 Pro Performance

12. Volvo XC40 P8 Recharge

Tutte equipaggiate con batterie di capacità superiore ai 70 kWh. Le regole del test prevedevano condizioni di viaggio uguali per tutte, vale a dire: climatizzatore a 22°, programma di guida “normale”, stile di guida progressivo, 1 driver a bordo (no passeggeri).

I risultati

Nessuno ama gli spoiler, tantomeno noi. Autonomia reale, consumi e costi di ricarica, li potete trovare nell’articolo su InsideEVs.it e nel video qui sopra.