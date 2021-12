L’Audi R8 è pronta a cambiare completamente identità. Il modello portabandiera della Casa dei Quattro Anelli per prestazioni e lusso è destinato ad evolversi in chiave completamente elettrificata. Il futuro del “segmento R” è stato delineato dal direttore marketing di Audi Sport Linda Kurz nel corso di un’intervista rilasciata a CNET.com.

Una nuova “R”

La missione di Audi, infatti, è di vendere solo nuovi modelli elettrici dal 2026. Ciò significa che, prima o poi, anche le versioni più sportive abbandoneranno bielle e pistoni per dotarsi di powertrain a batteria. Il destino sembra essere tracciato anche per la R8:

“La prossima sfida di Audi Sport è trasformare il segmento R e farlo diventare completamente elettrico. È una missione che porteremo a termine entro la fine del decennio”.

È chiaro, quindi, che la nuova sportiva di riferimento per Audi sarà elettrica. Ma continuerà a chiamarsi “R8”? Ancora non è certo. In un primo momento, l’R8 con motore termico potrebbe essere affiancata dalla “sorella” a batteria. In alternativa, il modello elettrico potrebbe sostituire del tutto l’auto attuale nei prossimi anni con un nuovo nome.

Le ultime con motore termico

Le dichiarazioni sono in linea con quelle rilasciate da Hildegard Wortmann (componente del Board of Management for Sales and Marketing Audi AG) dello scorso settembre. All’epoca, la dirigente aveva affermato che Audi non avesse in programma una terza generazione di R8, ma qualcosa di completamente diverso.

Audi R8 V10 performance RWD (2022)

L’elettrificazione toccherà anche i modelli RS. Entro il 2026, anche questa gamma si convertirà alla batteria. A tal proposito, già nel 2023 potrebbe essere l'ora della prima RS 6 totalmente elettrica.

Per il momento, comunque, la R8 continuerà ad essere offerta col 5.2 V10 da 570 CV o 620 CV. Il cambiamento, però, è davvero dietro l’angolo.