Una buona notizia per gli appassionati di guida sportiva e del marchio Audi. L'irreversibile processo di elettrificazione e digitalizzazione che investe le auto dei quattro anelli (dal 2033 solo elettriche) lascia comunque spazio all'arrivo di nuove Audi sportive, eredi di TT e R8.

La conferma arriva da Hildegard Wortmann, componente del Board of Management for Sales and Marketing AUDI AG, che nel corso di un'intervista ci ribadisce l'intenzione di portare avanti la tradizione sportiva della casa di Ingolstadt. La mente corre subito alla concept Audi PB18 e-tron del 2018, la supercar elettrica a trazione integrale da 775 CV.

L'erede della R8 sarà "qualcosa di diverso"

Nello specifico la Wortmann, manager con una grande passione per l'auto e il mondo digitale, ha risposto così alla domanda di Motor1.com sul futuro di Audi TT e R8:

"Sia la TT che la R8 sono due icone del marchio Audi che hanno sempre svolto un grande lavoro per l'immagine sportiva ed emozionale del brand e vogliamo continuare a produrre queste 'halo cars'. Già oggi l'Audi e-tron GT ha mostrato al mondo cosa può essere un'Audi sportiva ed elettrica. Per quanto riguarda in particolare l'Audi R8, stiamo ancora discutendo, ma già sappiamo che non ci sarà una nuova R8 erede del modello attuale con motore a combustione interna. Con l'elettrificazione e la digitalizzazione applicata all'auto abbiamo la possibilità di ripensare i segmenti e l'auto in generale, compresa la giusta auto sportiva per Audi."

Hildegard Wortmann

Il passaggio chiave nella risposta della Wortmann sta però alla fine, quando aggiunge:

È per questo che stiamo valutando l'idea di una R8 reintepretata in chiave moderna ed elettrificata, non una terza generazione di R8, ma qualcosa di diverso che saprà essere un'auto di nicchia davvero emozionale per il marchio Audi."

Subito elettrica o prima ibrida?

Il quadro è quindi piuttosto chiaro e si somma a quanto già sapevamo sulla prossima discendente dell'Audi R8, ma non scioglie un ultimo dubbio: arriverà una supercar ibrida plug-in di Audi e poi una sua versione completamente elettrica o il marchio dei quattro anelli salterà la fase ibrida per arrivare subito all'elettrico?

Tutto dipenderà dai tempi di sviluppo di auto sportive e supercar elettrificate all'interno del Gruppo Volkswagen che riguarda sì Audi, ma anche Porsche, Lamborghini, Bentley e Bugatti, quest'ultima assieme a Rimac.

Audi TTS competition plus Audi R8 Green Hell Edition

Quello che sappiamo per certo è che dal 2026 la piattaforma elettrica unica del gruppo tedesco sarà la SSP (Scalable Systems Platform) che unirà il meglio delle attuali architetture MEB e PPE per prendere poi il posto della J1 utilizzata per Audi e-tron GT e Porsche Taycan.

A ribadire poi l'importanza di questa nuova architettura comune e scalabile del colosso tedesco, la stessa responsabile di marketing e vendite Audi ci ricorda che: