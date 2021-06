Una pronuncia definitiva sul futuro di Audi era attesa a breve, ma ora abbiamo anche l’ufficialità: dal 2026 la Casa dei Quattro Anelli venderà solamente modelli full electric, mentre entro il 2033 verrà interrotta la produzione di motori a combustione interna (in Europa).

La decisione prepara il terreno a una gamma sempre più elettrificata nel corso dei prossimi anni.

Verso la neutralità carbonica

Con questa decisione, Audi batte sul tempo le rivali BMW e Mercedes, le quali non hanno ancora fornito tempistiche esatte riguardo la conversione 100% elettrica della gamma. Sta di fatto, che la volontà del brand è quella di raggiungere una tappa importante in vista dell’obiettivo del Carbon Zero fissato da Audi stessa entro il 2050.

Il CEO di Audi Markus Duesmann spiega la strategia:

“Grazie alla nostra costante propensione all’innovazione offriamo soluzioni individuali di mobilità sostenibile a zero emissioni. Non credo nel successo dei divieti, ma in quelli della tecnologia e dell’innovazione”.

Più batterie e meno pistoni

La svolta “green” porterà Audi ad offrire sempre più modelli elettrici. La gamma BEV comprende attualmente e-tron GT quattro, RS e-tron GT, Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron. Entro il 2025 il listino potrà contare su 20 modelli full electric complessivi.

La riduzione dell’impatto ambientale passa anche per il ricorso all’energia rinnovabile. Da questo punto di vista, Audi ha avviato un progetto pilota per la realizzazione di punti di ricarica sostenibili. Inoltre, il brand ha stretto una collaborazione con alcuni provider d’energia per promuovere l’espansione delle fonti rinnovabili in Europa.

Audi RS E-tron GT Audi Q4 e-tron quattro

Logicamente, più elettrico significa meno motori termici. Per questo motivo, la produzione dei propulsori a combustione interna verrà progressivamente ridotta. In ogni caso, Audi crede che la domanda in Cina (uno dei principali mercati del brand) continui oltre il 2033 ed è probabile che il marchio continui a vendere modelli endotermici prodotti localmente.