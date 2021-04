Presentata ieri in prima assoluta a Milano nell'installazione United for Progress dell'architetto Mario Cucinella, l'Audi Q4 e-tron, si appresta a sbarcare in giugno nelle concessionarie italiane con un prezzo d'attacco di 45.700 euro (prevendite dal 22 aprile).

Il listino del SUV compatto full electric della Casa tedesca permetterà per il 90% di accedere agli incentivi statali, validi per auto con prezzo non superiore ai 50.000 euro (IVA esclusa), abbattendo così il costo fino a un massimo di 10.000 in caso di rottamazione.

Di seguito il listino dell'Audi Q4 e-tron con i prezzi di partenza per ciascuna motorizzazione:

Versione Prezzo Audi Q4 35 e-tron 45.700 Audi Q4 40 e-tron 51.100 Audi Q4 45 e-tron 54.350 Audi Q4 50 e-tron 62.100

Gli allestimenti sono Evo, Business, Business Advanced e S line. Il delta di prezzo rispetto alla relativamente più costosa Q4 e-tron Sportback si manterrà intorno ai 2 mila euro.

Audi Q4 e-tron, acquisto o noleggio

Per mettere in garage la nuova Audi Q4 e-tron si potrà scegliere tra una classica formula di acquisto o un noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi (massimo 45.000 km) con rata mensile di 499 euro, relativa alla versione con 520 km di autonomia (Q4 40 e-tron 204 CV). Al termine del periodo Audi assicura un valore minimo garantito intorno al 60% del prezzo di listino.

Audi Q4 e-tron Audi Q4 e-tron Sportback

Una formula all inclusive comprensiva di servizi come assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza dedicata h24 7/7. Per il primo anno, nel canone è compreso anche un assistente in carne e ossa dedicato al cliente, al quale rivolgersi per qualsiasi necessità, sia di natura tecnica (consigli per la ricarica) sia per avere consigli sullo stile di guida o per problematiche legate alla richiesta - per esempio - di un'auto sostitutiva.

Come provare il nuovo SUV elettrico

C'è poi la formula del rent per i concessionari, che con il noleggio a breve termine permette agli utenti di fare dei test drive "allungati" di una settimana, un mese o oltre subentrando eventualmente al dealer nella locazione dell'auto con un canone particolarmente conveniente e, anche in questo caso, omnicomprensivo.

Il direttore di Audi Italia, Fabrizio Longo, ha sottolineato che:

Premium oggi significa far risparmiare del tempo. Perché Il tempo delle incombenze deve sparire da quel momento magico che è il momento della decisione di acquisto da parte del cliente. Con Q4 e-tron abbiamo voluto dire: portiamo sul mercato lo stesso coefficiente di innovazione non solo sul prodotto, ma anche nella relazione con il cliente, che è completa, all-inclusive e personalizzata.

Trattandosi di un'auto elettrica però non mancano poi voci legate alla ricarica, con varie soluzioni per rete domestica e pubblica.

Ricarica senza problemi

Nella rata di noleggio a lungo termine sono compresi 12 mesi gratuiti di Audi etron Charging Service, il servizio che permette di ricaricare l'Audi Q4 e-tron in 26 Paesi (Italia compresa) presso oltre 213 mila stazioni di ricarica pubbliche con un unico abbonamento.

E se la questione di ricarica durante i viaggi è risolta, lo è anche quella casalinga: nel contratto è infatti prevista la wallbox JuiceBox Pro Cellular di Enel X, che attraverso un'app può essere gestita anche da smartphone. Si tratta di un'infrastruttura smart con cavo integrato e con potenze di 7,4, 11 o 22 kW.

Ricapitolando, la formula di noleggio omnicomprensiva per Audi Q4 e-tron è basata su quattro elementi: e-tron charging service, dotazione per la ricarica domestica, assistenza personale h24 e servizio post-vendita completo (pick-up & delivery, manutenzione ordinaria e straordinaria, vettura elettrica sostitutiva, hoteling dei pneumatici).

La Q4 e-tron in mostra a Milano

In attesa di raggiungere le concessionarie italiane a giugno (in settembre la sportback), l'Audi Q4 e-tron lascia l'installazione United for Progess della Bam, la biblioteca degli alberi di Milano nella recentissima zona di Porta Nuova. E si trasferisce da oggi 17 aprile fino al 25 aprile nel quadrilatero della moda in via Montenapoleone 18, nel cortile di Palazzao Melzi di Cusano, dove sarà in mostra per il pubblico insieme alla RS e-tron GT, la Granturismo elettrica da 646 CV.

Il nostro video dal vivo