Arriverà nelle concessionarie nel corso della primavera la Mercedes EQA, SUV compatto 100% elettrico della Casa tedesca basato sulla stessa piattaforma di Mercedes GLA e Classe A.

Lunga 4,46 metri attualmente è disponibile unicamente in versione EQA 250, con un motore elettrico da 190 CV e 375 Nm di coppia all'anteriore, alimentato da una batteria da 66,5 kWh per più di 400 km di autonomia.

I prezzi partono da 51.150 euro per arrivare alla top di gamma, a quota 61.100 euro. Tutti prezzi che permettono di beneficiare degli incentivi statali di 10.000 o 6.000 euro (a seconda che si abbia o meno un'auto da rottamare) ai quali aggiungere eventuali bonus regionali.

Mercedes EQA, gli allestimenti

Singola scelta per quanto riguarda le motorizzazioni, destinate ad aumentare l'offerta in futuro con anche versioni a trazione integrale, e 6 allestimenti per la Mercedes EQA: Sport, Sport Plus, Sport Pro, Premium, Premium Plus e Premium Pro.

Di serie ci sono sempre barre al tetto, luci full LED con abbaglianti adattivi, doppio monitor da 10,25" con sistema MBUX, live traffic information, blind spot assist, sistema antisbandamento, frenata d'emergenza, cruise control, sistema di assistenza al parcheggio, cavi di ricarica per presa domestica e colonnine pubbliche. Di seguito invece gli equipaggiamenti per ciascun allestimento.

La Mercedes EQA Sport monta cerchi da 18", rivestimenti in pelle sintetica Artico e tessuto, climatizzatore automatico e paddle al volante, mentre la Sport Plus aggiunge cerchi da 18" con finitura a specchio, sedili riscaldabili, climatizzatore bizona, sistema keyless e sistema MBUX con navigazione a realtà aumentata. Con la Sport Pro di serie ci sono in più telecamera a 360°, MBUX con assistente vocale, ricarica wireless per lo smartphone, head-up display e impianto audio Burmester.

Salendo ancora si arriva all'allestimento Premium con sedili e volante sportivi, pacchetto esterno AMG Line, vetri posteriori oscurati e inserti specifici per l'abitacolo. La EQA Premium Plus monta sedili sportivi riscaldabili, sistema keyless, rivestimenti interni in pelle sintetica Artico e microfibra che si integrano con MBUX avanzato, comandi al volante cromati, telecamere esterne a 360° ed head-up display.

La lista degli optional, come per il resto della gamma Mercedes, assetto regolabile, cerchi da 19" o 20", dash cam, sedili riscaldati e ventilati, inserti in legno, riconoscimento della segnaletica stradale, vari sistemi di assistenza alla guida (fino a Livello 2), gancio traino con stabilizzazione rimorchio, cavo di ricarica Mode 3 da 22 kW e tanto altro.

I prezzi della Mercedes EQA 250