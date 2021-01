Il giorno della Mercedes EQA è arrivato e noi l'abbiamo già potuta guidare, mettendo brevemente alla prova il suo motore elettrico e le sue prestazioni. Un modello importante per la Casa tedesca, che segue la più grande EQC e ne replica in parte le forme, con però anche forti richiami alla Mercedes GLA dalla quale riprende la piattaforma MFA2.

Una stretta parentela meccanica, come avviene in PSA con la CMP, per una meccanica multi energia capace di ospitare quindi sia classici motori endotermici sia unità 100% elettriche. E proprio per questo vogliamo mettere a confronto, per ora solo a ruote ferme, i 2 SUV compatti della Stella, per vedere punti di contatto e differenze.

Lo stile

Come detto sono entrambi SUV compatti, con forme classiche da 2 volumi ma approcci stilistici differenti. La Mercedes EQA infatti, per la sua natura elettrica, ha la mascherina chiusa e gruppi ottici molto simili a quelli della sorella maggiore EQC. Confonderla con la Mercedes GLA è quindi quasi impossibile.

Le differenze continuano anche al posteriore, dove la EQA sfoggia quella che è e sarà la classica firma luminosa delle Mercedes EQ, vale a dire una sottile linea LED a unire le luci, sviluppate in orizzontale come quelle della GLA.

Misure e spazio

La parentela di piattaforma si palesa quando si parla di misure: 4,46 metri di lunghezza e 2,72 di passo per la Mercedes EQA, 4,41 e 2,73 per la Mercedes GLA. Modelli perfettamente sovrapponibili quindi, appartenenti al segmento C.

A differenziarle nettamente ci pensa invece il peso che sulla EQA fa segnare 2.040 kg mentre per la GLA si viaggia sui 1.595 kg della diesel con trazione integrale. Una differenza dovuta naturalmente alla presenza del pacco batterie della EQA.

Differente è anche lo spazio di carico: 340 litri minimo per la EQA mentre la GLA tocca i 435 litri, per passare a 1.430 con gli schienali posteriori abbattuti. Differenza di quasi 100 litri ancora una volta dovuta alla natura elettrica della EQA, con le batterie sistemate non solo sotto al pavimento ma anche sotto al divanetto posteriore, dietro il quale è presente il sistema di ricarica. E sulle versioni a trazione integrale ci sarà anche un motore.

Mercedes EQA Mercedes GLA Lunghezza 4,46 4,41 Larghezza 1,83 1,83 Altezza 1,62 1,61 Passo 2,72 2,73 Bagagliaio (min/max) 340/n.d. 435/1.430

La tecnologia

Per entrambe c'è il sistema di infotainment MBUX col doppio schermo appoggiato sulla plancia, dal quale comandare tutti i sistemi presenti, sia tramite touch sia con comandi vocali evoluti. La EQA ha in più menù dedicati alla guida elettrica, con visualizzazione dello stato della batterie e funzionamento del sistema elettrico.

I motori

Naturalmente la vera grande differenza tra EQA e GLA è nella propulsione: solo ed esclusivamente elettrica per la prima, diesel, benzina o plug-in per la seconda.

Attualmente la Mercedes EQA è disponibile in versione EQA 250 a trazione anteriore con motore da da 140 kW (190 CV) e batteria da 66,5 kWh per un'autonomia - calcolata secondo il ciclo WLTP - di 426 km. Successivamente arriveranno altre versioni, anche a trazione integrale con un secondo motore accoppiato all'asse posteriore, e pacco batterie più potente per 500 km di autonomia.

Più articolata la gamma motori della Mercedes GLA, che parte dai 116 CV della 180 d per arrivare ai 421 della 45 AMG S 4Matic, passando per i 218 della versione ibrida plug-in, con 50 km di autonomia in elettrico. Sono disponibili sia versioni a trazione anteriore sia integrale con la sola trasmissione automatica come scelta.

I prezzi

Il prezzo della Mercedes EQA parte da 50.190 euro, IVA inclusa, ai quali si possono togliere 10.000 o 6.000 euro di incentivi, a seconda che si abbia o meno un'usato da rottamare. Si possono toccare così i 40.000 euro circa, superiori comunque al prezzo d'attacco della GLA.

Il SUV compatto della Stella parte infatti da 36.000 euro, ma volendo la stessa potenza della controparte elettrica (190 CV) si toccano i 45.347 euro della GLA 220 d in allestimento Executive.