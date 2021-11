L’offerta di Audi elettriche si espanderà notevolmente nei prossimi anni. La Casa tedesca punta a lanciare 20 modelli ad emissioni zero entro il 2025, mentre dal 2026 verranno presentati solo auto a batteria.

L’elettrificazione coinvolgerà anche i modelli sportivi S ed RS. Il passaggio al futuro, in realtà, è già iniziato con la RS e-tron, ma sono in arrivo tante altre novità. A partire da un'Audi RS 6 100% elettrica.

La transizione al full electric

La Casa degli Quattro Anelli cercherà quanto più possibile di rimanere fedele all’attuale linea di modelli. In altri termini, auto come l’A3, l’A4 e l’A6 manterranno il loro nome e la loro identità, ma perderanno progressivamente i motori termici. Ciò significa che presto anche la RS 6, la station wagon più sportiva di tutta la gamma, perderà il motore V8 in favore di una propulsione elettrica.

Autocar ipotizza che la prima RS 6 elettrica possa arrivare già nel 2023, in contemporanea con l’A6 e-tron. La testata inglese immagina una famigliare meno aggressiva nelle forme e più vicina nel design proprio all’A6 e-tron, dalla quale erediterà anche la piattaforma.

Non rinuncia alle prestazioni

E arriviamo a discutere di potenza. Si, perché quando si parla di una RS 6 è inevitabile toccare l’argomento dei cavalli. La piattaforma PPE è sviluppata congiuntamente tra Audi e Porsche e sarà alla base di Q6 e-tron e della Macan. Sfruttando la versatilità di questa architettura, la RS 6 potrebbe spingersi fino a 600 CV (645 CV in modalità overboost) e 830 Nm di coppia con un’accelerazione 0-100 km/h di circa 3 secondi.

Audi Q6 e-tron, le nuove foto spia Porsche Macan elettrica, le prime foto ufficiali dei prototipi

Teoricamente, la piattaforma può ospitare batterie fino a 100 kWh e garantire un’autonomia di 700 km. La RS 6, però, dovrebbe preferire le prestazioni all’efficienza, anche se supporterà la ricarica rapida fino a 270 kW.

E dopo la RS 6? Audi non ha abbandonato l’idea di una TT e di una R8 realizzate su una variante corta della piattaforma PPE.