L'Audi Q6 e-tron è sempre più vicina. Le nuove foto spia del SUV elettrico dei Quattro Anelli ce lo fanno vedere ancora più in dettaglio, anche se ancora camuffato.

Camuffature che permettono comunque di notare come lo stile sarà ben lontano da quello della sorella minore Q4 e-tron presentata a inizio anno. Comunque sia, la Q6 e-tron non dovrebbe essere troppo stravagante, ma anzi dovrebbe ricordare molto un crossover tradizionale nelle forme e nelle proporzioni.

Nuova e tradizionale insieme

L'Audi Q6 e-tron avrà un design unico, anche se condividerà l'architettura Premium Platform Electric (PPE) sviluppata in collaborazione con Porsche e che farà da base (tra le altre) alla Macan completamente elettrica.

A seconda del ciclo di prova i numeri potrebbero modificarsi, ma i nuovi modelli PPE dovrebbero offrire circa 500 km di autonomia dichiarata in configurazione a motore singolo e trazione posteriore - in sostanza, nella versione "base". Il nuovo SUV elettrico Audi non dovrebbe discostarsi molto da questi valori, che dovrebbero calare di poco nella versione a doppio motore e trazione integrale (tirando a indovinare, potrebbe chiamarsi Quattro).

La piattaforma PPE permetterà alla Q6 di godere di batterie a 800 Volt e compatibili con la ricarica rapida da 350 kW (praticamente come la e-tron GT o la controparte Porsche Taycan). Sembra anche che la Q6 e-tron possa offrire ben due sportelli di ricarica per comodità, uno su ciascun lato del pannello posteriore.

La variante RS ad alte prestazioni della Q6 e-tron potrebbe arrivare ad erogare circa 600 CV, ma se si parla di informazioni ufficiali le cifre di potenza e coppia sono ancora avvolte nel mistero.

Non dovrebbe volerci molto per avere le conferme, comunque, perché probabilmente le Audi Q6 e-tron inizieranno a uscire dalle linee di produzione di Ingolstadt nel corso del 2022. E non sarà l'unica versione disponibile, perché nel 2023 dovrebbe debuttare anche la variante coupé Sportback.

Questo rientra nel piano strategico Audi di offrire ben 20 nuovi modelli completamente elettrici, e al contempo di rendere la maggioranza della sua gamma quantomeno ibrida, entro la metà del decennio.