Nel corso degli ultimi anni SUV e crossover sono diventati la categoria di auto più richiesta dal mercato, un fattore che ha spinto le case costruttrici ad offrire sempre più modelli di tale tipologia. Dal Nurburgring, in Germania, ci arrivano le foto spia di un prototipo Audi che con ogni probabilità è la Q9, il modello più grande della gamma che potrebbe debuttare già a fine anno con potenti motori V8 ed elettrificati.

SUV di grandi dimensioni

Le camuffature sulla carrozzeria nascondono parzialmente il design dell’auto, ma lasciano intravedere un’enorme griglia frontale e dei gruppi ottici minuscoli posizionati sopra gli angoli superiori della calandra.

La vista di profilo evidenzia le dimensioni importanti di questa Audi, che si caratterizza esteticamente per il cofano smussato, la linea del tetto piatta e, in generale, un profilo dalla forma squadrata. Nella zona posteriore si nota la presenza dello spoiler e i paraurti hanno alcuni elementi scolpiti che aggiungono personalità alla coda.

Non arriverà in Europa?

Date le dimensioni del SUV, è probabile che siano disponibili tre file di sedili. Tuttavia, c'è una tendenza tra i modelli ultra-lussuosi come la nuova Mercedes-Maybach GLS e Land Rover Range Rover SV a offrire un layout a due file per garantire ampio spazio per le gambe degli occupanti posteriori, soluzione che potrebbe adottare anche Audi per il proprio maxi SUV.

Per quanto riguarda le motorizzazioni che equipaggeranno la Q9 non ci sono indiscrezioni a riguardo, ma nell’ottica di riduzione delle emissioni apre molto probabile una configurazione ibrida, magari con tecnologia plug-in. Il nuovo crossover di Audi potrebbe debuttare nel corso del 2022 ed essere destinato esclusivamente al mercato cinese e americano.