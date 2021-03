Audi sta lavorando a fondo per espandere soprattutto la sua gamma di modelli elettrici. Dopo la e-Tron, la e-Tron Sportback e la e-Tron GT, il listino della Casa tedesca si allargherà con la Q4 e-Tron e prossimamente con la Q5 e-Tron. Tuttavia, sembra in arrivo anche un nuovo e (quasi) inatteso modello di grandi dimensioni.

Le nostre spie hanno fotografato uno strano prototipo di Audi mentre è impegnato in alcuni test vicino al tracciato di prova del Gruppo Volkswagen in Svezia. Le foto rivelano le abbondanti dimensioni dell’imponente SUV tedesco.

Nel segmento dei giganti

Analizzando più a fondo gli scatti notiamo una grande griglia anteriore con listelli verticali e il logo Audi coperto dalle camuffature. Le luci sono disposte su due livelli: quelle superiori hanno una forma orizzontale, mentre quelle in basso sembrano quasi dei fendinebbia. Le fiancate sono molto alte e hanno vistose protezioni nei passaruota.

La parte posteriore è interamente mimetizzata. Si vedono solo parte dei fari e dei catarifrangenti installati sul paraurti.

Il SUV delle foto potrebbe essere la tanto discussa Q9. Si pensava che il modello più grande della gamma potesse avere forme da coupé, ma gli scatti fanno capire che Audi sta progettando un modello dalle forme più convenzionali.

L’obiettivo sarebbe quello di massimizzare la capacità di carico e l’abitabilità di bordo per lanciare la sfida ai cosiddetti “fullsize” a 7 posti come BMW X7 o, soprattutto per il mercato americano, Cadillac Escalade e Chevrolet Tahoe.

Un altro mercato di riferimento potrebbe essere quello cinese. Un piccolo suggerimento ci arriva dai nostri fotografi che ci fanno notare come lo stile della mimetizzazione sia lo stesso visto sui prototipi di Audi testati in Cina.

Motori V8 e ibridi

Del Q9 se ne parla dal 2013, quando Audi ne registrò il marchio. Da allora si sono rincorsi vari rumors, ma le foto spia sembrano confermare che il gigantesco SUV si farà. Per le motorizzazioni si pensa ad un 4.0 V8 biturbo da oltre 600 CV.

Non dovrebbero mancare delle varianti ibride plug-in, mentre non dovrebbe esserci spazio per una versione S o RS. Il Q9 potrebbe debuttare già verso la fine del 2021.