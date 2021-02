Audi ha ufficialmente aperto le prenotazioni del nuovo SUV 100% elettrico Q4 e-tron. Per prenotare il proprio esemplare è necessario recarsi al sito dedicato e versare una caparra di 1000 euro.

In questo modo si otterrà un voucher col quale ci si potrà recare in una concessionaria per proseguire nell’acquisto. Attraverso la prenotazione sarà così possibile essere tra i primissimi possessori della Q4.

La gamma “a elettroni” si allarga

La Q4 e-tron si aggiunge alla sempre più ampia gamma di vetture elettriche del marchio tedesco. Il listino “elettrico” di Audi comprende infatti anche l’Audi e-Tron, e-Tron Sportback e la Granturismo e-Tron GT. Recentemente, abbiamo inoltre assistito all'introduzione della e-Tron S Sportback, la versione più sportiva del SUV tedesco (nella nostra prova vi raccontiamo come si guida).

Il nuovo SUV medio è prodotto presso lo stabilimento certificato carbon neutral di Zwickau ed è realizzato sul pianale modulare MEB del Gruppo Volkswagen. Tale architettura è sviluppata esclusivamente per la mobilità elettrica e consente importanti vantaggi in termini di abitabilità e autonomia. A proposito di spazio e dimensioni, la Q4 è lunga 4,6 metri.

L’impatto visivo della nuova Audi, anticipato dalle foto spia degli scorsi mesi, riprende molto quello della concept presenta al Salone di Ginevra del 2019. Largo quindi a forme scolpite e un design futuristico per comunicare già esternamente l’innovazione che porta con sé il nuovo modello.

Fino a 500 km di autonomia

Come gli esterni, anche il powertrain dovrebbe essere mutuato da quello del prototipo. Per l'occasione, la concept era equipaggiata con un sistema di trazione integrale reso possibile da due motori elettrici con potenza complessiva di 306 CV.

Le prestazioni briose (6,3 secondi lo scatto 0-100 km/h della concept) si abbinavano ad un’autonomia di circa 450-500 km nel ciclo WLTP grazie da un pacco batterie con capacità di 82 kWh.

Al momento non è ancora stato definito il prezzo ufficiale della Q4. La Casa parla comunque di soluzioni d’acquisto “tailor made” in termini formule finanziarie e servizi after sales.

In quanto elettrica, l’Audi può inoltre accedere agli incentivi statali. Per quanto riguarda la ricarica, il servizio Audi e-tron Charging Service consente di accedere a 200.000 colonnine in 26 Paesi europei.