Chi si aspetta per questo 2021 una ricca lista di novità da parte di Audi non rimarrà di certo deluso perché tra SUV, versioni sportive, modelli ibridi plug-in e auto elettriche il calendario della Casa dei Quattro Anelli si annuncia molto fitto e interessante.

Particolarmente atteso è il primo SUV compatto elettrico di Audi, quella Q4 e-tron che vedremo a fine anno anche in versione coupé Sportback. Tutto è pronto anche per il debutto del 9 febbraio dell'Audi e-tron GT, la berlina coupé sportiva strettamente imparentata con Porsche Taycan.

Le novità Audi 2021 in ordine di lancio:

Audi Q8 TFSI e quattro

A gennaio arriva nelle concessionarie un vero gigante della strada, quell'Audi Q8 TFSI e quattro che è anche il primo SUV coupé ibrido plug-in della Casa tedesca.

Il lussuoso e sportivo ruote alte ricaricabile alla spina nella versione più potente (Q8 60 TFSI e quattro) utilizza il motore 3.0 V6 TFSI + elettrico per sprigionare 462 CV e percorrere fino a 45 km in modalità puramente elettrica.

Nome Audi Q8 TFSI e quattro Carrozzeria SUV coupé grande Motori Ibridi plug-in (benzina) Data arrivo Gennaio 2021 in concessionaria Prezzi da 83.650 euro

Audi A3 Sportback 45 TFSI e

Anche la nuova Audi A3 Sportback guadagna una variante ibrida plug-in potenziata ed è la 45 TFSI e che sfrutta il 1.4 benzina e l'elettrico per toccare i 245 CV.

La più potente delle A3 Sportback ricaricabile è già a listino e ordinabile, con i primi esemplari attesi negli showroom a febbraio. L'autonomia elettrica (ciclo WLTP) è di 61 km.

Nome Audi A3 Sportback 45 TFSI e Carrozzeria Berlina 5 porte compatta Motori Ibridi plug-in (benzina) Data arrivo Febbraio 2021 in concessionaria Prezzi da 45.100 euro

Audi SQ2 restyling

L'Audi Q2, il SUV più compatto di Audi si è rinnovato nelle stile e nelle dotazioni, mentre la versione sportiva SQ2 col 2.0 TFSI da 300 CV arriva in concessionaria nel primo trimestre del 2021.

Nella dotazione di serie ci sono la trazione integrale quattro, il cambio a doppia frizione S tronic 7 marce, l'assetto sportivo S e il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select.

Nome Audi SQ2 Carrozzeria SUV compatto Motori Benzina Data arrivo Febbraio 2021 in concessionaria Prezzi da 55.600 euro

Audi TT S line competition plus

Praticamente una chicca per appassionati è l'Audi TT S line competition plus, la sportiva tedesca disponibile sia in versione Coupé che Roadster con uno speciale pacchetto sportivo.

Destinato alle versioni 2.0 (45) TFSI S tronic 245 CV, il pacchetto competition plus si riconosce per l'assetto ribassato, i cerchi da 19", finiture nere e dettagli esclusivi per gli interni.

Nome Audi TT S line competition plus Carrozzeria Coupé e Roadster Motori Benzina Data arrivo Marzo 2021 in concessionaria Prezzi da 56.300 euro

Audi Q3 TFSI e

Aspettando fino a marzo è possibile vedere in concessionaria l'Audi Q3 TFSI e, la versione ibrida plug-in del SUV compatto di Ingolstadt che è disponibile anche nella variante di carrozzeria SUV coupé chiamata Audi Q3 Sportback TFSI e.

In entrambi casi il motore a benzina affiancato a quello elettrico è il noto 1.4 TFSI da 245 CV complessivi che unito alla batteria da 13 kWh garantisce una percorrenza elettrica di 51 km WLTP.

Nome Audi Q3 TFSI e / Audi Q3 Sportback TFSI e Carrozzeria SUV compatto / SUV coupé compatto Motori Ibridi plug-in (benzina) Data arrivo Marzo 2021 in concessionaria Prezzi da 52.950 euro

Audi SQ5 TDI restyling

Nel 2020 la seconda generazione dell'Audi Q5 ha avuto il suo facelift di metà carriera e per il 2021 annuncia di voler tornare a soddisfare gli appassionati di potenza e coppia sviluppata da un motore diesel.

Parliamo dell'Audi SQ5 TDI restyling che col suo 3.0 TDI da 341 CV garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e l'omologazione come auto ibrida usando il sistema mild hybrid a 48 volt. Per chi preferisce il SUV coupé sportivo a gasolio c'è anche l'inedita Audi SQ5 Sportback TDI.

Nome Audi SQ5 TDI / Audi SQ5 Sportback TDI Carrozzeria SUV medio / SUV coupé medio Motori Diesel (mild hybrid) Data arrivo Aprile 2021 in concessionaria Prezzi da 82.700 euro

Audi Q5 Sportback

Come detto, anche l'Audi Q5 segue le ultime tendenze di mercato che fanno del SUV coupé quasi un modello obbligatorio in gamma. La risposta è l'Audi Q5 Sportback appena presentata e in arrivo a giugno 2021.

Rispetto alla sorella con tetto meno spiovente verso la coda, la Q5 Sportback vanta di serie un assetto sportivo, i cerchi da 18", i fari full LED, il portellone posteriore ad apertura elettrica e l’Audi drive select. Al lancio tutti i motori sono mild hybrid, a 12 o 48 volt.

Nome Audi Q5 Sportback Carrozzeria SUV coupé medio Motori Benzina, diesel (mild hybrid) Data arrivo Giugno 2021 in concessionaria Prezzi da 64.700 euro

Audi Q5 ibrida plug-in restyling

Il listino della rinnovata Audi Q5 si completa a metà anno con due varianti ibride plug-in che rispetto al modello pre restyling si aggiornano nello stile e nei fari con tecnologia OLED.

Già confermate e attese per l'estate in concessionaria sono infatti le Audi Q5 50 TFSI e quattro S tronic da 299 CV

e la 2.0 (55) TFSI e quattro S tronic con 367 CV. Facile preventivare l'arrivo delle stesse motorizzazioni ibride ricaricabili sulla Q5 Sportback.

Nome Audi Q5 ibrida plug-in Carrozzeria SUV medio Motori Ibridi plug-in (benzina) Data arrivo Giugno 2021 Prezzi N.D.

Audi e-tron GT

L'Audi e-tron GT è la prima berlina sportiva elettrica della Casa di Ingolstadt e il 9 febbraio 2021 scopriremo quella che il capo designer Audi, Marc Lichte, definisce "l’auto più bella che abbia mai disegnato”. Il lancio è invece previsto per l'estate.

Basata sulla piattaforma J1 della cugina Porsche Taycan e dotata dello stesso impianto a 800 volt, l'Audi e-tron GT avrà una potenza di circa 590 CV per un'autonomia di poco superiore ai 400 km. La versione più potente sarà invece l'Audi RS e-tron GT da 625 CV che in "overboost" può arrivare a 761 CV.

Nome Audi e-tron GT / Audi RS e-tron GT Carrozzeria Berlina coupé sportiva Motori Elettrici Data arrivo Luglio 2021 in vendita Prezzi N.D.

Audi Q4 e-tron

L'estate porta con sé un'altra grande novità Audi, quella Q4 e-tron che rappresenta il primo passo del Costruttore bavarese nella gamma dei SUV compatti elettrici.Il punto di partenza è il concept del 2019.

L'uso della piattaforma modulare Volkswagen MEB, quella di Skoda Enyaq iV e Volkswagen ID.4, consente di avere due motori elettrici da circa 300 CV totali e un'autonomia superiore ai 450 km.

Nome Audi Q4 e-tron Carrozzeria SUV compatto Motori Elettrici Data arrivo Agosto 2021 Prezzi N.D.

Audi RS 3

La nuova Audi RS 3, la sportiva compatta attesa dopo l'estate con carrozzeria cinque porte RS 3 Sportback e quattro porte RS 3 Sedan, farà ancora una volta la gioia dei cultori del genere con potenze comprese trai 416 CV al lancio e i 450 CV della successiva Performance.

Sotto il cofano c'è l'ormai mitico cinque cilindri turbo 2.5 TFSI, ovviamente collegato alla trazione integrale quattro e unito ad una serie di modifiche radicali ad assetto, freni, scarico e kit di carrozzeria.

Nome Audi RS 3 Sportback / Audi RS 3 Sedan Carrozzeria Berlina compatta sportiva due volumi / Berlina compatta sportiva tre volumi Motori Benzina Data arrivo Settembre 2021 Prezzi N.D.

Audi A8 restyling

Entro fine 2021 anche l'ammiraglia Audi A8 aggiorna il suo look puntando soprattutto sullo stile della griglia single frame frontale e dei fari che, stando alle foto spia, dovrebbero seguire l'esempio della nuova A3 Sportback.

La super berlina tedesca alle prese con i test su strada dei prototipi dovrebbe anche portare alcuni aggiornamenti alla versione ibrida plug-in attualmente denominata Audi A8 60 TFSI e.

Nome Audi A8 Carrozzeria Berlina grande Motori Benzina, diesel (Mild hybrid, plug-in hybrid) Data arrivo Ottobre 2021 Prezzi N.D.

Audi Q4 e-tron Sportback

Anche il SUV compatto elettrico ha bisogno della sua versione coupé ed è per questo che sul finire dell'anno Audi scopre la sua Q4 e-tron Sportback.

Lo stile con padiglione spiovente verso la coda sarà simile a quello della Q4 Sportback concept del 2020, come dimostrano anche diverse foto spia dei muletti. In mancanza di dati ufficiali si può immaginare anche per la Q4 e-tron Sportback una potenza elettrica di circa 300 CV e un'autonomia vicina ai 450 km.