L'universo Audi A3, sia Sportback che Sedan, si va ad arricchire di nuovi elementi. Ovvero di nuove varianti di motorizzazioni, che alimentano sia il quadro prestazionale della media tedesca, sia l'offerta della gamma.

Plug-in più prestante

Una delle novità più attese, di cui vi abbiamo già raccontato, è l'edizione più performante del modello plug-in Hybrid. Denominata Audi A3 Sport back 1.4 (45) TFSI e S tronic, conserva lo stesso pacco batteria da 13 kWh del modello “40”, così come lo schema ibrido alla spina: motore elettrico sincrono collocato all'interno del cambio doppia frizione a sei rapporti.

A fare la differenza è la potenza complessiva di sistema, che tocca quota 245 cavalli e 400 Nm di coppia motrice. L'autonomia nel solo modo elettrico è di 61 km (secondo lo standard WLTP).

Rispetto alla “40” si distingue essenzialmente per l'impianto frenante maggiorato: dischi da 340 mm all’avantreno e 310 mm al retrotreno. E ovviamente per un prezzo di listino più alto: si parte da 45.100 euro. L'auto è proposta nel solo allestimento top di gamma S line edition.

Diesel in formazione

Sebbene l'elettrificazione sia sempre argomento discussione, indubbiamente l'offerta a gasolio rappresenta ancora il cavallo di battaglia della famiglia Audi A3. Si aprono gli ordini su due motorizzazioni altamente allettanti per la clientela della media di Ingolstadt: la 2.0 (30) TDI S tronic da 116 CV e la 2.0 (40) TDI quattro S tronic da 200 CV.

La prima era già in gamma ma solo in abbinamento al cambio manuale. Mentre la seconda rappresenta di fatto la soluzione più sportiva per i fedelissimi dell'alimentazione Diesel. Non solo, porta all'interno della gamma la trazione integrale, fino a questo momento riservata soltanto alla versione più performante S3.

La Audi A3 30 TDI S tronic, sia Sportback che Sedan, è offerta negli allestimenti d’ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition, con prezzi rispettivamente da 31.350 euro e da 32.650 euro. Le 40 TDI quattro S tronic partono invece dalla versione Business Advanced ed S line edition. L'offerta in questo caso comincia da 44.700 euro e da 45.500 euro.