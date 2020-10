Della nuova Audi A3 Sportback 40 TFSI e, l’ibrida plug-in da 204 CV e 67 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP, sappiamo praticamente tutto e a completare il quadro arrivano ora i prezzi del listino italiano che partono da 39.200 euro.

Già ordinabile e visibile nelle concessionarie dal mese di novembre, l’Audi A3 Sportback ibrida plug-in è offerta negli allestimenti base, Business, Business Advanced ed S line edition; quest’ultima, che è anche la più ricca in dotazioni, parte da 44.300 euro.

Incentivi statali da 3.500 a 6.500 euro

Con emissioni di CO2 (NEDC) comprese fra i 30 e i 34 g/km l’Audi A3 Sportback 40 TFSI e gode anche degli incentivi statali riservati alle auto comprese nella fascia 21-60 g/km, con bonus di 6.500 euro in caso di rottamazione e di 3.500 euro senza rottamazione.

Fotogallery: Audi A3 Sportback 40 TFSI e

20 Foto

Rispetto alle altre Audi A3 Sportback la nuova versione ibrida plug-in si riconosce per lo sportellino per la ricarica elettrica (fino a 2,9 kW) sul passaruota anteriore sinistro, oltre che per la strumentazione con indicazioni dedicate al powertrain ibrido.

Con lo smartphone si controlla la parte elettrificata

Tramite l’app myAudi è possibile gestire e controllare da remoto e con lo smartphone diverse funzioni dell’Audi A3 Sportback 40 TFSI e S tronic: stato della batteria, autonomia residua, consumi.

In più si può avviare e interrompere la ricarica elettrica, programmare la ricarica e gestire la climatizzazione, oltre a pianificare gli itinerari. Di serie c’è il sistema di ricarica e-tron compact con connettori per prese domestiche e industriali, mentre il cavo per la ricarica da colonnine pubbliche trifase (Modo 3, Tipo 2 - Mennekes) è un optional da 270 euro.