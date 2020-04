La nuova Audi A3 Sportback arriva anche sul mercato italiano, lockdown da Coronavirus permettendo, proponendo per la prima volta nella sua storia una versione mild hybrid, ovvero con l'elettrificazione "leggera".

È anche la prima volta che la tecnologia mild hybrid a 48 Volt viene adottata da un motore Audi a quattro cilindri, per la precisione sull'Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic MHEV 48V che entra a listino con un prezzo base di 32.300 euro.

12 CV di spinta in più in partenza

Sotto il cofano di questa inedita A3 Sportback mild hybrid trova posto il quattro cilindri turbo benzina 1.5 TFSI con una potenza di 150 CV e un livello di coppia massima a quota 250 Nm.

Al noto "millecinque" del gruppo Volkswagen con sistema cylinder on demand (COD) è stato affiancato un impianto elettrico a 48V e un alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) che ha una doppia funzione: quella di alternatore in frenata e decelerazione e quello di spinta elettrica, o boost, in accelerazione e ripresa. Questo si traduce in una spinta aggiuntiva di 12 CV e 50 Nm in partenza e dai regimi più bassi.

Tutto per consumare meno

A ciò si aggiunge l'impianto frenante di tipo elettroidraulico con frenata rigenerativa in stile Audi e-tron che è in grado di recuperare sino a 12 kW di potenza (16,3 CV) e immagazzinare questa elettricità in un'apposita batteria agli ioni di litio.

L'intervento del COD che disattiva due cilindri su quattro a carichi di utilizzo medio-bassi, la funzione start/stop che si attiva già a 22 km/h e la capacità di veleggiare a motore spento o con il cambio automatico 7 marce in folle si sommano per ridurre i consumi di 0,4 l/100 km. La media omologata dell'Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic è di 5,6-6,2 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 128-142 g/km.

Omologazione ibrida, con listino da 32.300 euro

Sul fronte delle prestazioni la nuova A3 Sportback mild hybrid è in grado di raggiungere i 224 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi. L'omologazione sul libretto è ibrida, con tutte le agevolazioni fiscali e di mobilità riconosciute nelle varie regioni e città italiane.

Questa nuova versione MHEV (mild hybrid electric vehicle) si aggiunge alla 35 TFSI con cambio manuale e alle diesel 30 TDI con trasmissione manuale e 35 TDI automatica. Il listino della nuova Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic MHEV 48V parte dai 32.300 euro della versione base, passa per i 34.800 euro della Business, i 36.100 euro della Business Advanced e arriva ai 38.000 euro della S line edition.