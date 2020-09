Anche se il Gruppo Volkswagen ha già annunciato l'intenzione di escludere il metano dai suoi piani futuri, per ora il lancio delle evolute versioni a gas naturale prosegue come da programma e anzi, aggiunge un nuovo importante tassello al mosaico con la nuova Audi A3 Sportback g-tron.

Non è l'unico modello dei Quattro Anelli con una motorizzazione bifuel a CNG, visto che questa opzione è disponibile anche su A4 Avant e A5 Sportback, ma per la A3, che già in passato aveva accolto in listino questa variante, ci sono interessanti novità sul piano delle prestazioni e dell'economia di marcia.

Un motore dedicato

La nuova A3 Sportback g-tron promette infatti performance e risparmio più marcati rispetto alla generazione precedente: basata sulla motorizzazione 1.5 TFSI da 131 CV questa nuova variante beneficia di una messa a punto specifica del motore che inizia con il ciclo di combustione, cambiato dal classico Otto a un ciclo Miller (con fase di compressione più breve), e d a una revisione del sistema di sovralimentazione con una raffinata turbina a geometria variabile.

Fotogallery: Nuova Audi A3 Sportback g-tron

12 Foto

Il tutto per sfruttare meglio le caratteristiche specifiche del metano tra cui il suo potere antidetonante che permette di impiegare motori dal rapporto di compressione più elevato (12,5:1) rispetto alle versioni a benzina di questo 4 cilindri che grazie al turbo ne sprigiona il vero potenziale.

Più autonomia, meno CO2

La A3 Sportback g-tron offre infatti una coppia massima di 200 Nm a partire da soli 1.400 giri: con il cambio DSG a 7 rapporti di serie, la velocità massima tocca i 211 km/h con 0-100 in meno di 10 secondi (9,7 secondo la Casa).

Ma soprattutto, annuncia emissioni ridotte del 6% rispetto alla generazione precedente, con valori di CO2 nel ciclo WLTP compresi tra 106 e 116 g/km. Il consumo dichiarato oscilla infatti tra i 6 e i 6,5 metri cubi di gas per 100 km, cosa che consente alle bombole dalla capacità complessiva di 18 kg, unitamente al piccolo serbatoio per la benzina da 9 litri di garantire un'autonomia complessiva di 445 km.

Le bombole sono 3, una in acciaio da 4 kg di capienza e due in composito, più leggere di quelle usate in precedenza (pesano 26 kg l'una) ma con una capienza di 7 kg ciascuna.

Arriva entro l'anno

L'indicatore del livello residuo di gas è integrato nella strumentazione, mentre il passaggio da un carburante all'altro avviene in modo automatico senza bisogno di uno swich.

L'auto è infatti è omologata con il metano come alimentazione prevalente e dunque con tutti i vantaggi del carburante "green", per cui il sistema provvede a utilizzare quello e passare a benzina quando le bombole sono vuote.

L'arrivo è previsto nell'ultimo trimestre dell'anno, il prezzo ancora da definire. A livello di spazi ed equipaggiamento, la A3 Sportback g-tron promette una capienza del bagagliaio di 280/1100 litri e le stesse dotazioni del resto della gamma inclusi i dispositivi di sicurezza di ultima generazione.