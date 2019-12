Dopo aver rinnovato la compatta A3, Audi annuncia il restyling dei modelli di segmento D A4 Avant e A5 Sportback g-tron. Presenti sul mercato dal 2016, entrambe le varianti a gas metano vengono aggiornate ricevendo in dote tutte le novità estetiche e tecnologiche previste dal recente MY 2020 presentato la scorsa estate.

Entrambe le due medie a metano possono essere già ordinate anche in Italia, con listini a partire da 44.300 euro per l’A4 Avant 40 e da 48.800 euro per l’A5 Sportback e arriveranno nelle concessionarie a gennaio 2020.

Prestazioni e autonomia

Entrambi i modelli sfruttano il motore a benzina 4 cilindri 2.0 TFSI, appositamente modificato per il funzionamento a metano (gas naturale compresso), abbinato a un cambio automatico a doppia frizione S tronic a sette velocità che trasferisce la coppia alle ruote anteriori. Il 2.0 TFSI eroga 170 CV e ha una coppia massima di 270 Nm, disponibile tra 1.650 e 4.400 giri/min. Numeri che consentono uno sprint da 0 a 100 km/h di 8,4 secondi e una velocità massima per l’A4 Avant g-tron di 221 km/h e di 224 km/h per l’A5.

Il gas naturale è stoccato in quattro serbatoi cilindrici che presentano una struttura pluristratificata (lo strato interno è in poliammide, il secondo è un polimero rinforzato con fibre di carbonio e di vetro) in grado si assicurare resistenza e di immagazzinare complessivamente 17,3 kg di GNC (Gas Naturale Compresso) a una pressione di 200 bar. L'autonomia dell'A5 Sportback è di 420-455 km; per l'A4 Avant di 420-440 km (valori calcolati sul protocollo NEDC).

Esattamente come avviene nelle ultime evoluzioni degli altri modelli del Gruppo tedesco, il metano è il carburante principale; al contrario, il serbatoio di benzina di appena 7 litri, serve a far funzionare il motore quando la temperatura esterna scende sotto i -10°C o quando il GNC scende al di sotto di un intervallo che oscilla tra 0,4 kg e 1,4 kg.

Arriva l’MMI plus

Entrambi i modelli beneficiano del nuovo sistema multimediale MMI Plus, basato sulla nuova piattaforma modulare di infotainment di terza generazione (MIB3) che prevede un display a sfioramento posizionato al centro della plancia con delle funzionalità specifiche per la gestione delle due alimentazioni benzina-metano, oltre alle visualizzazione delle informazioni sulle stazioni di rifornimento più vicine. Il nuovo sistema di infotelematica offre la connessione online e servizi come il Car-to-X, che prevede un collegamento di rete tra le altre Audi e le infrastrutture stradali.