Continua in maniera decisa il percorso di elettrificazione della gamma a listino di Audi. La Casa dei Quattro Anelli presenta la nuova versione ibrida plug-in della A3 Sportback che prende in prestito lo stesso powertrain ricaricabile alla spina della 40 TFSI e, ma con prestazioni maggiori.

La nuova A3 Sportback 45 TFSI e conferma infatti il 4 cilindri 1.4 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia accoppiato a un motore elettrico da 109 CV e 330 Nm integrato, mediante una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 6 rapporti. Grazie ad una nuova logica di gestione la potenza massima del sistema sale però a 245 CV mentre la coppia raggiunge i 400 Nm, rispettivamente 41 CV e 50 Nm più della 40 TFSI e.

Mix tra efficienza e prestazioni

L’aumento di potenza e coppia permette alla nuova A3 Sportback 45 TFSI e di scattare da 0-100 km/h in 6,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 232 km/h (140 km/h in modalità 100% elettrica) ma il punto forte di questa vettura rimane l’efficienza: il powertrain ibrido con batteria agli ioni di litio da 13 kWh fa registrare consumi di carburante secondo il ciclo WLTP di 1,2 -1,3 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 29-21 g/km.

La batteria, che promette fino a 61 chilometri a zero emissioni, può essere ricaricata con una potenza massima di 2,9 kW in corrente alternata e dunque una ricarica completa tramite rete domestica richiede al massimo 5 ore. Per aumentare l’efficienza del sistema, la A3 Sportback 45 TFSI e è dotata, oltre che dei classici programmi di guida dell’Audi Drive Select, delle funzioni EV, Auto, Battery hold, Battery charge e del recupero dell’energia derivato dalla e-tron.

Look sportivo dedicato

La nuova A3 Sportback 45 TFSI e è disponibile a listino soltanto nell'allestimento top di gamma S line edition che propone un look da vera sportiva. Il design esterno è caratterizzato, infatti, da elementi e finiture di colore nero oltre che da cerchi in lega di serie da 18”. Questi lasciano intravedere il nuovo impianto frenante maggiorato con dischi freno da 340 mm all’anteriore e da 310 mm al posteriore, abbinati a pinze freno di colore rosso.

L’interno dell’abitacolo, caratterizzato dal sistema di infotainment digitale in uso dalla quarta generazione con collegamento in rete e sistemi di assistenza alla guida avanzati, si distingue per la presenza dei sedili sportivi con poggiatesta integrati. La Audi A3 45 TFSI e può essere, inoltre, equipaggiata a richiesta con i fari a LED Audi Matrix.

