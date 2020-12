Si dice che l'unione faccia la forza e se si pensa al Gruppo Volkswagen è vero più che mai, con tecnologie condivise tra i vari brand, uniti così da componenti comuni adatti a differenti modelli.

Recente protagonista della condivisione è il powertrain ibrido plug-in formato dal 1.4 turbo benzina da 150 CV e un elettrico, per un totale di 245 CV, adottato ora anche dalle Audi Q3 e Q3 Sportback, che diventano così SUV plug-in, rimpolpando la gamma elettrificata della Casa di Ingolstadt.

Sportiva poco assetata

Un powertrain che permette alla famiglia dell'Audi Q3 di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3", toccando i 210 km/h di velocità massima. Ma il dato importante è un altro: tra 32 e 39 grammi di CO2 emessa e consumo medio (calcolato con batteria carica) tra 1,4 e 1,7 litri ogni 100 km.

Merito del pacco batterie da 13 kWh che permette di percorrere fino a 51 km a emissioni zero, ricaricabile in 4 ore tramite impianto trifase a 400 Volt o usando una linea a corrente alternata, con potenza massima di 3,6 kW. Ricarica che avviene anche tramite la frenata rigenerativa, derivata da quella dell'Audi e-tron, grazie alla quale si possono recuperare fino a 40 kW di potenza.

Si può così aumentare la possibilità di viaggiare in modalità elettrica, oppure di avere le batterie cariche così da poter sfruttare tutta la potenza e la coppia (400 Nm) del powertrain. Scelte da effetturare tramite il classico selettore delle modalità di guida: EV, Auto, Battery Hold e Battery Charge. Questi ultimi 2 prevedono o un mantenimento di carica delle batterie, per poterle utilizzare ad esempio quando si arriva in città, o di massimizzare l'intensità della frenata rigenerativa.

Estetica intatta

Per riconoscere le Audi Q3 e Q3 Sportback ibride plug-in bisogna guardare sul parafango sinistro, dove è presente il coperchio della presa di ricarica. Oppure misurare il bagagliaio, che perde qualcosa in termini di capacità e fa segnare 380 litri di volume minimo. Per il resto le versioni a batterie dei SUV compatti dei 4 Anelli sono assolutamente identiche a quelle con classici motori endotermici.

Anche a livello di dotazioni e optional non cambia nulla, con serivizi di connettività, assistenti alla guida di Livello 2 e un'ampia possibilità di scelta per tecnologie e personalizzazioni.

Le nuove Audi Q3 e Q3 Sportback ibride plug-in arriveranno in Italia nel corso del primo trimestre del 2021, con prezzi ancora da comunicare.