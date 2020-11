Sul modello precedente si chiamava e-tron (ecco la prova della A3 ibrida plug-in del 2015), e ora il sistema ibrido plug-in della compatta Audi cambia nome e si evolve tecnologicamente, con la nuova A3 40 TFSI e. Si tratta dello step successivo rispetto alle versioni mild hybrid già a listino, perché qui unità elettrica e batteria hanno un dimensionamento ben più consistente, riassunto nel dato di autonomia dichiarata in modalità puramente elettrica di 67 km. Vediamo come se l'è cavata in questo nostro primo test drive.

Esterni

La nuova Audi A3 TFSI e è costruita sul pianale MQB in Evo, che come dice il nome evolve la piattaforma modulare del Gruppo Volkswagen anche per permettere la costruzione di modelli elettrificati come questa A3. Che, a livello estetico, non si discosta dalle altre versioni a benzina o a gasolio, riproponendo le linee decise e le superfici molto lavorate che hanno debuttato a marzo con l'ultima generazione della Sportback.

Il marchio di fabbrica è garantito dalla presenza della grande griglia esagonale anteriore (che occupa praticamente tutta la sezione frontale) e dai gruppi ottici sottili. Elementi tipici della produzione Audi, fondamentali per la riconoscibilità, ma che in certi casi rendono l’insieme un po’ anonimo.

Interni

L'abitacolo è estremamente ricercato sul fronte delle finiture e dei materiali. E assolutamente digitalizzato per quanto concerne la scenografica del quadro strumenti e della plancia centrale, con i tasti fisici ridotti all’essenziale.

Certo, il primo impatto potrebbe anche confondere, ma una volta prese le misure, tutto è a portata di mano. Con menzione particolare per l’Audi Virtual Cockpit, una garanzia per essere sempre in contatto con la vettura: configurabile secondo i vostri desideri, fornisce una serie di infografiche utili a capire quale sia la condizione puntuale del sistema ibrido plug-in. Per quanto riguarda lo spazio interno, dietro la libertà di movimento per due adulti è sopra la media della categoria , mentre il volume del bagagliaio ha ridotto la propria capacità a 280 litri (rispetto alle A3 benzina e diesel) per lasciare spazio alle batterie.

Guida

C’è un paragone da cui partire prima di fare le considerazioni del caso: la versione 35 TFSI Mild Hybrid della A3 ha un peso di 1.395 kg, mentre la nuova A3 TFSI e fa segnare sulla bilancia 1.635 kg, ovvero 240 kg in più.

Certo, la parte endotermica non è esattamente la stessa. Il modello 35 è equipaggiato con il motore turbo benzina da 1,5 litri, sulla TFSI e, invece, la cilindrata è di 1,4 litri. Ovviamente è il pacco batterie da 13 kWh il maggior responsabile dell’aggravio di peso, a cui si somma tutta la componente elettrificata, di cui è parte pure il motore sincrono a magneti permanenti installato all’interno del cambio S tronic a 6 rapporti.

Parliamo di un'unità che sviluppa singolarmente 109 CV e 309 Nm di coppia, mentre nel complesso - facendo la combinazione dei due propulsori - la A3 dichiara una potenza di 204 CV e una coppia di 350 Nm. La batteria, posizionata sotto il pianale in corrispondenza dei sedili posteriori, può essere ricaricata da una presa domestica in circa 5 ore di tempo. E di fatto la massima potenza di ricarica si attesta a 2,9 kW in corrente alternata.

Come per tutte le auto con questa tecnologia, va ricordato che per godere appieno del potenziale del sistema plug-in sarebbe idoneo poter usufruire di un proprio spazio di ricarica, in modo tale viaggiare in modalità elettrica per la maggior parte degli spostamenti brevi. Altrimenti si rischia solo di avere una zavorra in più. Ciò detto, il contesto principale dove abbiamo testato la nuova A3 TFSI e è stato ovviamente quello urbano.

Un’ambiente che ha messo in risalto un’ottima taratura delle sospensioni (McPherson all’avantreno, multilink al posteriore). Certamente votate al comfort, ma mai troppo fiacche da rendere l’assetto “galleggiante”. Il silenzio assoluto è la regola, anche quando si passa alla guida con motore termico. Solo nelle forti accelerazioni si percepisce il quattro cilindri.

Per passare al modo elettrico c’è un tasto dedicato, da cui si può decidere se preferire la modalità ibrida o ancora quella che preserva la carica della batteria. Questa parte è però separata dal Drive Select, che presenta le consuete modalità Audi, come Individual, Dynamic o Comfort. Tendenzialmente sono due entità distinte, ma quando si viaggia nel modo EV tutto si vota alla causa del risparmio energetico.

In ambito urbano, in condizioni di traffico relativamente scorrevole, abbiamo percorso circa 3,5 km/kWh ad una media compresa fra i 25 e i 30 km/h. Nel complesso, sfruttando appieno il potenziale del sistema ibrido - ma soprattutto la piena carica delle batterie - la media si è attestata intorno ai 25,3 km/litro e ai 5,4 km/kWh. Probabilmente con il pacco batterie scarico i risultati sarebbero stati differenti, ma la base di partenza sembra buona.

Curiosità

Questo è solo l’antipasto, perché come vuole la tradizione più recente del marchio tedesco, anche per la A3 TFSI e arriverà sul mercato una versione ancora più potente. Esattamente come succede, a titolo di esempio, su A6, A7, Q5 e Q7, nelle rispettive versioni elettrificate TFSI e.

Così nel corso del 2021 verrà commercializzata una variante da 245 CV (valore riferito ovviamente alla potenza complessiva), che di fatto si differenzia da questo modello per avere in dote più cavalli alla voce motore elettrico (è sempre lo stesso, ma più potente). E si chiamerà A3 45 TFSI e.

Prezzi

La gamma della nuova A3 Sportback ibrida plug-in ricalca sostanzialmente quella delle altre motorizzazioni. Alla versione d’ingresso, che parte da 39.200 euro, si aggiungono gli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition.

Al di là dei vantaggi fiscali che comporta l’acquisto di una vettura di questo genere, sono molte le regioni che esentano dal bollo le ibride di questa categoria; e poi ci sono alcune formule di acquisto dedicate.

Come il noleggio a lungo termine - 299 euro al mese per 3 anni per la Business Advanced - oppure il finanziamento Audi Value con rate da 199 euro al mese (stessa versione). Al termine del periodo contrattuale si può ovviamente decidere se sostituire la vettura, riscattarla oppure semplicemente terminare il contratto.

